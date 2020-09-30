День учителя 2020: когда празднуется, будет ли выходной
Почему День учителя в Украине отмечается в разные дни?
День учителя – прекрасная возможность сказать несколько хороших слов людям, которые научили нас и наших детей быть лучше.
Когда День учителя в Украине?
В Украине у Дня учителя нет фиксированной даты, ежегодно праздник отмечается в первое воскресенье октября, а в 2020 году попадает на 4 октября.
Поскольку воскресенье является выходным днем, то учителей традиционно поздравляют в пятницу, 2 октября. Но некоторые учебные заведения переносят праздничные мероприятия на понедельник, 6 октября.
История праздника
Отметим, что Международный день учителя отмечается в фиксированный день, 5 октября.
В Украине этот праздник не является официальным выходным днем.
Напомним,