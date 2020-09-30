День учителя 2020: когда празднуется, будет ли выходной

День учителя 2020: когда празднуется, будет ли выходной

Почему День учителя в Украине отмечается в разные дни?

День учителя является профессиональным праздником педагогов. В этот день дети поздравляют учителей, вспоминают своих наставников и взрослые.

День учителя – прекрасная возможность сказать несколько хороших слов людям, которые научили нас и наших детей быть лучше.

Когда День учителя в Украине?

В Украине у Дня учителя нет фиксированной даты, ежегодно праздник отмечается в первое воскресенье октября, а в 2020 году попадает на 4 октября.

Поскольку воскресенье является выходным днем, то учителей традиционно поздравляют в пятницу, 2 октября. Но некоторые учебные заведения переносят праздничные мероприятия на понедельник, 6 октября.

История праздника

День учителя был закреплен в календаре СССР еще в 1965 году, его официальное название – День работников образования. Во времена независимой Украины День учителя вернули в праздничный календарь в 1994 году.

Отметим, что Международный день учителя отмечается в фиксированный день, 5 октября.

В Украине этот праздник не является официальным выходным днем.

Напомним,