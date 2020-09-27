27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 сентября является 271 днем года, до конца года осталось 95 дней. 

Какой праздник 27 сентября 2020?                    

Памятные даты 27 сентября, годовщины и события

В 1802 году Киев начал пользоваться Магдебургским правом.

В 1825 году в Англии заработала первая железная дорога.

В 1895 году учредили Нобелевскую премию.

В 1977 году в Украине запустили первую атомную станцию, Чернобыльскую АЭС.

В 1998 основана компания Google.

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 27 сентября

27 сентября родились украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), канадская певица Аврил Лавин.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Праздник Воздвижения Креста Господня,

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались не ходить на Воздвижение в лес, боясь заблудиться, существовали также запреты на важные дела и домашнюю работу. Праздник стоит провести в мире и покое, выделив время на молитву. 

Приметы на 27 сентября

  • Холодный ветер, к теплому лету.
  • Гуси высоко летят, весной будет наводнение.
  • Теплый и сухой сентябрь прогнозирует теплую зиму.

27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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