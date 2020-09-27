27 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 сентября является 271 днем года, до конца года осталось 95 дней.
Какой праздник 27 сентября 2020?
- Международный день глухих,
- День машиностроителя в Украине.
Памятные даты 27 сентября, годовщины и события
В 1802 году Киев начал пользоваться Магдебургским правом.
В 1825 году в Англии заработала первая железная дорога.
В 1895 году учредили Нобелевскую премию.
В 1977 году в Украине запустили первую атомную станцию, Чернобыльскую АЭС.
В 1998 основана компания Google.
Кто родился 27 сентября
27 сентября родились украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), канадская певица Аврил Лавин.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Праздник Воздвижения Креста Господня,
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 27 сентября
- Холодный ветер, к теплому лету.
- Гуси высоко летят, весной будет наводнение.
- Теплый и сухой сентябрь прогнозирует теплую зиму.
Напомним,