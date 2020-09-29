29 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
29 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 сентября является 273 днем года, до конца года осталось 93 дня.

Какой праздник 29 сентября 2020?                    

Памятные даты 29 сентября, годовщины и события

В 1515 году Франция и Швейцария договорились о вечном мире.

В 1650 году в Лондоне заработало первое в мире брачное агентство.

В 1789 году в США приняли решение о создании американской армии.

В 1829 году в Великобритании появился Скотланд-Ярд. 

В 1950 году в Америке испытали первый телефонный автоответчик.

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
 

Кто родился 29 сентября

29 сентября родились создатель атомной бомбы Энрико Ферми, украинский футболист и тренер национальной сборной Андрей Шевченко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Ефимии

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В это время наши предки стригли овец, шерсть использовали для создания одеял и валенок. Кроме того, 29 сентября украинцы устраивали так называемые капустные вечера, собирались вместе и делали на зиму заготовки из капусты. 

Приметы на 28 сентября

  • Листья не падает на Ефимию – морозы будут нескоро.
  • Сухо 29 сентября – зима будет теплой.
  • Гром в этот день – к бесснежной зиме.

Именинники:

 Виктор, Дорофей, Иосиф (Иосиф, Осип), Людмила, Михаил, Михайлина, Сергей. 

29 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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