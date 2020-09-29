29 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 сентября — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 сентября является 273 днем года, до конца года осталось 93 дня.
Какой праздник 29 сентября 2020?
- День памяти трагедии Бабьего Яра,
- День отоларинголога.
Памятные даты 29 сентября, годовщины и события
В 1515 году Франция и Швейцария договорились о вечном мире.
В 1650 году в Лондоне заработало первое в мире брачное агентство.
В 1789 году в США приняли решение о создании американской армии.
В 1829 году в Великобритании появился Скотланд-Ярд.
В 1950 году в Америке испытали первый телефонный автоответчик.
Кто родился 29 сентября
29 сентября родились создатель атомной бомбы Энрико Ферми, украинский футболист и тренер национальной сборной Андрей Шевченко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Ефимии
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 28 сентября
- Листья не падает на Ефимию – морозы будут нескоро.
- Сухо 29 сентября – зима будет теплой.
- Гром в этот день – к бесснежной зиме.
Именинники:
Виктор, Дорофей, Иосиф (Иосиф, Осип), Людмила, Михаил, Михайлина, Сергей.
Напомним,