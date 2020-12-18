Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения

Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения

День Святого Николая – день любви, тепла и подарков.

Все дети в этот день заглядывают под подушку, чтобы найти там подарок . Дарить презенты и позитивные эмоции можно и взрослым, которых вы любите. Суть в том, чтобы поощрить хороших людей, а кто вел себя плохо – получит всего лишь прутик.

Все мы однажды берем на себя функции Святого Николая для близких. И очень важно подобрать правильный подарок.

Что нельзя дарить на Святого Николая?

Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения / Unsplash.com

На Святого Николая не принято дарить дорогие подарки, ведь сам Святой Николай свои деньги отдавал людям, которые в них нуждались.

Подарок под подушку – это возможность показать, как вы кого-то любите. Время для масштабных и очень ценных подарков еще не пришло.

Кроме того, не советуем выбирать габаритные подарки. Не зря же презент необходимо класть именно под подушку. Подарок должен быть относительно небольшим, но собранным или купленным с искренним желанием порадовать получателя.

Нежелательно дарить деньги, а также игрушки, которые напоминают об агрессии, зле, войне.

Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения / Unsplash.com

Напомним,