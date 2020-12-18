Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения

18 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения
Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения
pixabay.com

День Святого Николая – день любви, тепла и подарков.

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Все дети в этот день заглядывают под подушку, чтобы найти там подарок. Дарить презенты и позитивные эмоции можно и взрослым, которых вы любите. Суть в том, чтобы поощрить хороших людей, а кто вел себя плохо – получит всего лишь прутик.

Все мы однажды берем на себя функции Святого Николая для близких. И очень важно подобрать правильный подарок.

Что нельзя дарить на Святого Николая?

Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения / Unsplash.com

На Святого Николая не принято дарить дорогие подарки, ведь сам Святой Николай свои деньги отдавал людям, которые в них нуждались.

Подарок под подушку – это возможность показать, как вы кого-то любите. Время для масштабных и очень ценных подарков еще не пришло.

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Кроме того, не советуем выбирать габаритные подарки. Не зря же презент необходимо класть именно под подушку. Подарок должен быть относительно небольшим, но собранным или купленным с искренним желанием порадовать получателя.

Нежелательно дарить деньги, а также игрушки, которые напоминают об агрессии, зле, войне.

Почему на день Святого Николая нельзя дарить деньги, гаджеты и украшения / Unsplash.com

Напомним,

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