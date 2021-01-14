Обрезание Господне 2021: ТОП-7 запретов праздника
14 января, через 7 дней после Рождества, украинцы отмечают не только Старый Новый год, но и Обрезание Господне.
В крупные праздники для верующих действует ряд запретов, некоторые из них связаны с церковными традициями, а другие – возникли в народе.
Рассказываем в материале об основных традициях Обрезания Господнего, чтобы не лишиться благословения высших сил.
2. Если человек пришел к вам за прощением, постарайтесь простить его. И сами покайтесь, если в прошлом кого-то задели.
3. Откажитесь от любых финансовых операций, даже незначительные денежные переводы могут сулить неприятности.
И уж тем более не стоит в такой день делать крупные покупки, например, мебель.
4. Не давайте деньги в долг, иначе сами на себя накликаете бедность.
6. Перенесите все домашние дела на завтра, даже мытье полов является нарушением правил.
7. Не выносите из дома мусор, есть риск, что прихватите с собой и благополучие семьи.
Напомним,