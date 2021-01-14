Обрезание Господне 2021: ТОП-7 запретов праздника

14 января 2021 09:55 Алла Лысак
Обрезание Господне 2021: ТОП-7 запретов праздника
Обрезание Господне 2021: ТОП-7 запретов праздника
Unsplash.com

14 января, через 7 дней после Рождества, украинцы отмечают не только Старый Новый год, но и Обрезание Господне.

В крупные праздники для верующих действует ряд запретов, некоторые из них связаны с церковными традициями, а другие – возникли в народе.

Рассказываем в материале об основных традициях Обрезания Господнего, чтобы не лишиться благословения высших сил.

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1. Ссоры, конфликты, даже плохие мысли не допускаются.

2. Если человек пришел к вам за прощением, постарайтесь простить его. И сами покайтесь, если в прошлом кого-то задели.

3. Откажитесь от любых финансовых операций, даже незначительные денежные переводы могут сулить неприятности.

И уж тем более не стоит в такой день делать крупные покупки, например, мебель. 

4. Не давайте деньги в долг, иначе сами на себя накликаете бедность.

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5. Если к вам обратился близкий человек за нематериальной и посильной для вас помощью, не отмахивайтесь от него.

6. Перенесите все домашние дела на завтра, даже мытье полов является нарушением правил.

7. Не выносите из дома мусор, есть риск, что прихватите с собой и благополучие семьи.

Напомним,

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