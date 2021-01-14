14 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 января 2021 00:10 Алла Лысак
14 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

14 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 января является 14 днем года, до конца года осталось 353 дня.

Какой праздник 14 января 2021?    

Памятные даты 14 января, годовщины и события 

В 1794 году Элизабет Хог Беннетт стала первой американской женщиной, которой сделали кесарево сечение.

В 2004 году государственным  флагом Грузии стал древний бело-красный флаг с одним большим и четырьмя малыми крестами.

В 2010 году часы конца света переведены на одну минуту назад.

14 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 14 января

14 января родились французский модельер Нина Риччи, американский рок-музыкант Дэйв Грол.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Василия 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Старый Новый год в Украине еще называют Васильевым днем в честь Василия Великого. В четвертом веке он прославился множеством проповедей и идеей иконостаса. 

В этот день нельзя ссориться и думать о плохом, деньги желательно не занимать, а на ужин надеть новые вещи. 

Приметы на 14 января

Если человек родился 14 января, то он будет богатым.

Ясное и звездное небо прогнозирует урожай ягод.

На Василия туман, к урожаю.

Именинники: 

  •  Василий, Богдан, Вячеслав и Григорий. 

14 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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