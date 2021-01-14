14 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
14 января является 14 днем года, до конца года осталось 353 дня.
Какой праздник 14 января 2021?
- День революции и молодежи (Тунис),
- Международный фестиваль бумажных змеев в Индии,
- Старый Новый год 2021.
Памятные даты 14 января, годовщины и события
В 1794 году Элизабет Хог Беннетт стала первой американской женщиной, которой сделали кесарево сечение.
В 2004 году государственным флагом Грузии стал древний бело-красный флаг с одним большим и четырьмя малыми крестами.
В 2010 году часы конца света переведены на одну минуту назад.
Кто родился 14 января
14 января родились французский модельер Нина Риччи, американский рок-музыкант Дэйв Грол.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Василия
Что сегодня можно и нельзя делать
В этот день нельзя ссориться и думать о плохом, деньги желательно не занимать, а на ужин надеть новые вещи.
Приметы на 14 января
Если человек родился 14 января, то он будет богатым.
Ясное и звездное небо прогнозирует урожай ягод.
На Василия туман, к урожаю.
Именинники:
- Василий, Богдан, Вячеслав и Григорий.