Выходные на Рождество в 2021 году: сколько будем отдыхать на праздник
6 января 2021 12:10
Алла Лысак
Выходные на Рождество в 2021 году: сколько будем отдыхать на праздник
pixabay.com
Православные и греко-католики отмечают Рождество 7 января.
Рождество
является крупным христианским праздником, в Украине он имеет статус официального, поэтому 7 января всегда становится полноценным выходным днем, который не нужно отрабатывать в дальнейшем.
Но в 2021 году мы получим гораздо больше дней отдыха.
Дело в том, что праздник попадает на четверг, между Рождеством и выходными остается всего один день, пятница, 8 января.
Поэтому украинское правительство решило сделать выходным и пятницу.
Мы будем отдыхать на Рождество 4 дня подряд, 7, 8, 9 и 10 января. Нерабочую пятницу нам придется отработать в субботу, 16 января.
Напомним,