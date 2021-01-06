Выходные на Рождество в 2021 году: сколько будем отдыхать на праздник

6 января 2021 12:10 Алла Лысак
Выходные на Рождество в 2021 году: сколько будем отдыхать на праздник
Выходные на Рождество в 2021 году: сколько будем отдыхать на праздник
pixabay.com

Православные и греко-католики отмечают Рождество 7 января.

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Рождество является крупным христианским праздником, в Украине он имеет статус официального, поэтому 7 января всегда становится полноценным выходным днем, который не нужно отрабатывать в дальнейшем.

Но в 2021 году мы получим гораздо больше дней отдыха.

Дело в том, что праздник попадает на четверг, между Рождеством и выходными остается всего один день, пятница, 8 января.

Поэтому украинское правительство решило сделать выходным и пятницу. 

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Мы будем отдыхать на Рождество 4 дня подряд, 7, 8, 9 и 10 января. Нерабочую пятницу нам придется отработать в субботу, 16 января.

Напомним,

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