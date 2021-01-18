Когда День студента в 2021 году?

18 января 2021 13:32 Алла Лысак
Когда День студента в 2021 году?
Татьянин день 2021: дата, что можно и нельзя делать
pixabay.com

Украина ежегодно отмечает Татьянин день 25 января, в 2021 году эта дата выпадает на понедельник.

Татьянин день у нас знают как День студента.

Традиция почитать учащихся высших учебных заведений связана с тем, что саму Татьяну Римскую считают покровительницей студентов.

Кем была святая Татьяна Римская 

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Святая Татьяна проживала в Риме приблизительно в третьем веке, семья у нее была христианская, а отец даже работал консулом.

Из-за приверженности Иисусу Христу девушка решила замуж не выходить.

Традиции в Татьянин день

В честь Татьяны совершаются богослужения, в этот день принято молиться еще и об успехах в учебе.

25 января все Татьяны отмечают свой день ангела.

Принято делать добрые дела, помогать тем, кто нуждается в этом, жертвовать милостыню, делиться едой.

Что нельзя делать в День Татьяны?

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Под запретом ругань, споры и сквернословие. Не советуем также заниматься домашней работой, отложите рукоделие на завтра.

Напомним,

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