Когда День студента в 2021 году?
Украина ежегодно отмечает Татьянин день 25 января, в 2021 году эта дата выпадает на понедельник.
Татьянин день у нас знают как День студента.
Традиция почитать учащихся высших учебных заведений связана с тем, что саму Татьяну Римскую считают покровительницей студентов.
Кем была святая Татьяна Римская
Из-за приверженности Иисусу Христу девушка решила замуж не выходить.
Традиции в Татьянин день
В честь Татьяны совершаются богослужения, в этот день принято молиться еще и об успехах в учебе.
25 января все Татьяны отмечают свой день ангела.
Принято делать добрые дела, помогать тем, кто нуждается в этом, жертвовать милостыню, делиться едой.
Что нельзя делать в День Татьяны?
Напомним,