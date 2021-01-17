17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 января является 17 днем года, до конца года осталось 350 дней.
Какой праздник 17 января 2021?
Памятные даты 17 января, годовщины и события
В 1773 году Джеймс Кук на корабле Resolution пересек Южный полярный круг.
В 1959 году Сенагал и Французский Судан подписали соглашение, создающее Федерацию Мали.
В 1966 году американский бомбардировщик В-52 столкнулся с самолетом-заправщиком над Испанией, 7 человек погибли.
Термоядерную бомбу, упавшую в море, нашли только спустя месяц.
В 1995 году 6400 человек погибли в результате землетрясения в городе Кобе (Япония).
В 2001 году евреи получили компенсацию от властей Австрии за имущество, которое у них конфисковали во время правленич нацистов.
Кто родился 17 января
17 января родились американский актер Джим Керри, английская писательница Энн Бронте.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Зосимы и Феоктиста.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 17 января
Облака низко висят, к метелям.
Звездное небо прогнозирует сильные морозы и солнечные дни.
Если загадать желания и увидеть ковш Белой Медведицы, желание сбудется.
Безоблачное небо символизирует длительный период морозов.
Именинники:
- Александр, Артем, Денис, Марк, Николай, Павел и Тимофей.