17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 января 2021 00:20 Алла Лысак
17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Unsplash.com

17 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 января является 17 днем года, до конца года осталось 350 дней.

Какой праздник 17 января 2021?    

Памятные даты 17 января, годовщины и события 

В 1773 году Джеймс Кук на корабле Resolution пересек Южный полярный круг.

В 1959 году Сенагал и Французский Судан подписали соглашение, создающее Федерацию Мали.

В 1966 году американский бомбардировщик В-52 столкнулся с самолетом-заправщиком над Испанией, 7 человек погибли.

Термоядерную бомбу, упавшую в море, нашли только спустя месяц.

В 1995 году 6400 человек погибли в результате землетрясения в городе Кобе (Япония).

В 2001 году евреи получили компенсацию от властей Австрии за имущество, которое у них конфисковали во время правленич нацистов. 

17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Кто родился 17 января

17 января родились американский актер Джим Керри, английская писательница Энн Бронте. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Зосимы и Феоктиста.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки опасались нечистой силы в этот день. Она, по народным поверьям, возвращалась к себе домой, поэтому стремилась напоследок навредить людям. Большинство примет этого дня связаны с защитой от зла. 

Приметы на 17 января

Облака низко висят, к метелям.

Звездное небо прогнозирует сильные морозы и солнечные дни.

Если загадать желания и увидеть ковш Белой Медведицы, желание сбудется.

Безоблачное небо символизирует длительный период морозов. 

Именинники: 

  •    Александр, Артем, Денис, Марк, Николай, Павел и Тимофей.

17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Напомним,

Облако тегов

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