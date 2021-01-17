17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 января является 17 днем года, до конца года осталось 350 дней.

Какой праздник 17 января 2021?

Памятные даты 17 января, годовщины и события

В 1773 году Джеймс Кук на корабле Resolution пересек Южный полярный круг.

В 1959 году Сенагал и Французский Судан подписали соглашение, создающее Федерацию Мали.

В 1966 году американский бомбардировщик В-52 столкнулся с самолетом-заправщиком над Испанией, 7 человек погибли.

Термоядерную бомбу, упавшую в море, нашли только спустя месяц.

В 1995 году 6400 человек погибли в результате землетрясения в городе Кобе (Япония).

В 2001 году евреи получили компенсацию от властей Австрии за имущество, которое у них конфисковали во время правленич нацистов.

17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Кто родился 17 января

17 января родились американский актер Джим Керри, английская писательница Энн Бронте.

Какой сегодня церковный и народный праздник

день Зосимы и Феоктиста.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 17 января

Наши предки опасались нечистой силы в этот день. Она, по народным поверьям, возвращалась к себе домой, поэтому стремилась напоследок навредить людям. Большинство примет этого дня связаны с защитой от зла.

Облака низко висят, к метелям.

Звездное небо прогнозирует сильные морозы и солнечные дни.

Если загадать желания и увидеть ковш Белой Медведицы, желание сбудется.

Безоблачное небо символизирует длительный период морозов.

Именинники:

Александр, Артем, Денис, Марк, Николай, Павел и Тимофей.

17 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / Unsplash.com

Напомним,