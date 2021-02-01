Не пропустите китайский Новый год 2021: точная дата
Китайский Новый год празднуется с фейерверками и красными фонариками.
Точное время по Киеву – 21:05.
Праздник традиционно связывают с явлением новолуния (когда на небе второй раз после зимнего солнцестояния появляется Новая Луна, тогда и отмечается наступление Нового года), а не 1 января.
Новый год – это самый важный для Китая и других стран Азии праздник. Он отмечается не один день, а целых две недели. В этом году, например, отмечать Новый год будут почти до самого конца месяца, 27 февраля. Да и выходных дней китайцы получат немало – будут гулять в честь Быка с 12 по 18 февраля.
Китайский Новый год празднуют уже около трех тысяч лет.
Напомним,