Не пропустите китайский Новый год 2021: точная дата

Китайский Новый год празднуется с фейерверками и красными фонариками.

Китайский Новый год 2021 год наступит уже совсем скоро, 12 февраля 2021 года.

Точное время по Киеву – 21:05.

Праздник традиционно связывают с явлением новолуния (когда на небе второй раз после зимнего солнцестояния появляется Новая Луна, тогда и отмечается наступление Нового года), а не 1 января.

Новый год – это самый важный для Китая и других стран Азии праздник. Он отмечается не один день, а целых две недели. В этом году, например, отмечать Новый год будут почти до самого конца месяца, 27 февраля. Да и выходных дней китайцы получат немало – будут гулять в честь Быка с 12 по 18 февраля.

Продлится 2021 год по восточному календарю до 30 января 2022 года.

Китайский Новый год празднуют уже около трех тысяч лет.

Напомним,