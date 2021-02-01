1 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 февраля является 32 днем года, до конца года осталось 333 дня.
Какой праздник 1 февраля 2021?
- Всемирный день хиджаба,
- Международный день десерта,
- Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.
Памятные даты 1 февраля, годовщины и события
В 1587 году английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт.
В 1865 году в Соединенных Штатах Америки отменили рабство.
В 1884 году в Оксфорде опубликовали первый словарь английского языка.
В 1930 году газета Таймс напечатала первый в мире кроссворд.
В 1994 году вступили в силу так называемые Шенгенские соглашения, предусматривающие свободное передвижение граждан стран ЕС.
Кто родился 1 февраля
1 февраля родились американский актер Майкл Холл, американская певица, дочь Элвиса Пресли Лиза Мария Пресли.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День святого Макария
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 1 февраля
Мороз прогнозирует жаркое лето.
Если на Макария тепло, то первая половина лета будет дождливой.
Нет облаков не небе, к ранней и теплой весне.
Именинники:
- Антон, Арсений, Марк, Николай, Петр и Федор.