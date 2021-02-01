1 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
1 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

1 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 февраля является 32 днем года, до конца года осталось 333 дня.

Какой праздник 1 февраля 2021?    

Памятные даты 1 февраля, годовщины и события 

В 1587 году английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт.

В 1865 году в Соединенных Штатах Америки отменили рабство.

В 1884 году в Оксфорде опубликовали первый словарь английского языка.

В 1930 году газета Таймс напечатала первый в мире кроссворд.

В 1994 году вступили в силу так называемые Шенгенские соглашения, предусматривающие свободное передвижение граждан стран ЕС.

1 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 1 февраля

1 февраля родились американский актер Майкл Холл, американская певица, дочь Элвиса Пресли Лиза Мария Пресли.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День святого Макария

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки на Макария ходили друг к другу в гости и делились интересными историями. Кроме того, существовал запрет на тяжелый физический труд, а чтобы привлечь удачу в дом, украинцы старались сделать как можно больше добрых дел.

Приметы на 1 февраля

Мороз прогнозирует жаркое лето.

Если на Макария тепло, то первая половина лета будет дождливой.

Нет облаков не небе, к ранней и теплой весне.

Именинники:  

  •   Антон, Арсений, Марк, Николай, Петр и Федор.

1 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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