Магнитные бури в феврале 2021: чего ожидать украинцам

Синоптики уже составили расписание магнитных бурь в феврале 2021 года!

Магнитные возмущения способствуют ухудшению состояния не только метеозависимых людей, они влияют на каждого из нас, могут обострять хронические заболевания или провоцировать слабость и утомляемость.

Прогноз магнитных бурь помогает людям правильно планировать дни отдыха, работы, важных встреч, соревнований и многого другого.

Магнитные бури в феврале

В феврале нас поджидают как незначительные магнитные возмущения, так и настоящие бури.

Первый пик геомагнитной активности запланирован на 9 февраля. Солнечная активность повысится 7 февраля, а влиять на человека перестанет лишь 10 февраля.

Небольшой будет передышка без бурь, ведь уже 15 февраля Землю накроет мощный геомагнитный шторм. Желательно в этот день не перегружать себя.

Средняя магнитная буря ожидается 22 февраля, а 27 февраля синоптики прогнозируют слабый всплеск.

Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?

Главное в дни магнитных бурь быть спокойным, уравновешенным, ни о чем не переживать и заниматься только незначительными физическими нагрузками или работой.

Напомним,