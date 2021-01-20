Магнитные бури в феврале 2021: чего ожидать украинцам
Синоптики уже составили расписание магнитных бурь в феврале 2021 года!
Прогноз магнитных бурь помогает людям правильно планировать дни отдыха, работы, важных встреч, соревнований и многого другого.
Магнитные бури в феврале
В феврале нас поджидают как незначительные магнитные возмущения, так и настоящие бури.
Первый пик геомагнитной активности запланирован на 9 февраля. Солнечная активность повысится 7 февраля, а влиять на человека перестанет лишь 10 февраля.
Небольшой будет передышка без бурь, ведь уже 15 февраля Землю накроет мощный геомагнитный шторм. Желательно в этот день не перегружать себя.
Средняя магнитная буря ожидается 22 февраля, а 27 февраля синоптики прогнозируют слабый всплеск.
Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?
Напомним,