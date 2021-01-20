Магнитные бури в феврале 2021: чего ожидать украинцам

20 января 2021 11:10 Алла Лысак
Магнитные бури в феврале 2021: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в феврале 2021: чего ожидать украинцам
pixabay.com

Синоптики уже составили расписание магнитных бурь в феврале 2021 года!

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Магнитные возмущения способствуют ухудшению состояния не только метеозависимых людей, они влияют на каждого из нас, могут обострять хронические заболевания или провоцировать слабость и утомляемость. 

Прогноз магнитных бурь помогает людям правильно планировать дни отдыха, работы, важных встреч, соревнований и многого другого. 

Магнитные бури в феврале 

В феврале нас поджидают как незначительные магнитные возмущения, так и настоящие бури.

Первый пик геомагнитной активности запланирован на 9 февраля. Солнечная активность повысится 7 февраля, а влиять на человека перестанет лишь 10 февраля.

Небольшой будет передышка без бурь, ведь уже 15 февраля Землю накроет мощный геомагнитный шторм. Желательно в этот день не перегружать себя.

Средняя магнитная буря ожидается 22 февраля, а 27 февраля синоптики прогнозируют слабый всплеск.

Как избежать дискомфорта во время магнитной бури?

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Главное в дни магнитных бурь быть спокойным, уравновешенным, ни о чем не переживать и заниматься только незначительными физическими нагрузками или работой. 

Напомним,

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