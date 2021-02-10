Китайский Новый год 2021: почему нельзя произносить слово «четыре» в этот день
Астролог и нумеролог Игорь Мехеда раскрыл основные обряды Китайского Нового года.
Когда наступит Новый год по китайскому календарю
С каждым годом Китайский Новый год все больше интересует и граждан Украины.
Каких же обрядов необходимо придерживаться, чтобы правильно отметить Китайский Новый год?
1. Уже сейчас избавляйтесь от мусора, мойте комнаты, углы, очищайте помещение.
2. Закончив уборку, вымойте и все инструменты, а затем спрячьте. Считается, что так вы оставите в доме удачу.
3. На Новый год не пользуйтесь ни ножницами, ни ножами, чтобы не оборвать энергетические нити.
4. Праздничный стол нельзя накрывать в спальне, а то удача уснет.
5. Число 4 на Востоке сродни чертовой дюжине в Европе, поэтому произносить слово «четыре» в Новый год нельзя.
6. В Китайский Новый год нельзя и вспоминать о чудовищах и разрушительных духах, чтобы не привлечь их.
8. В период встречи Нового года все двери и окна должны быть закрыты.
9. Красный цвет символизирует удачу, поэтому подарки дарят в красных конвертах, а на стол ставят красные свечи.
10. На новогодний стол в Китае подают рыбу, пельмени, блюда из риса, салаты и многое другое.
Напомним,