Китайский Новый год 2021: почему нельзя произносить слово «четыре» в этот день

Китайский Новый год 2021: почему нельзя произносить слово «четыре»

Астролог и нумеролог Игорь Мехеда раскрыл основные обряды Китайского Нового года.

Когда наступит Новый год по китайскому календарю

Год Белого Металлического Быка, в котором Украина живет уже полтора месяца, окончательно наступит 12 февраля, когда и состоится китайский (восточный) Новый год. Праздник отмечают не только в КНР, но и в Корее, Гонконге, Тайване, Сингапуре и некоторых других странах Азии.

С каждым годом Китайский Новый год все больше интересует и граждан Украины.

Каких же обрядов необходимо придерживаться, чтобы правильно отметить Китайский Новый год?

1. Уже сейчас избавляйтесь от мусора, мойте комнаты, углы, очищайте помещение.

2. Закончив уборку, вымойте и все инструменты, а затем спрячьте. Считается, что так вы оставите в доме удачу.

3. На Новый год не пользуйтесь ни ножницами, ни ножами, чтобы не оборвать энергетические нити.

4. Праздничный стол нельзя накрывать в спальне, а то удача уснет.

5. Число 4 на Востоке сродни чертовой дюжине в Европе, поэтому произносить слово «четыре» в Новый год нельзя.

6. В Китайский Новый год нельзя и вспоминать о чудовищах и разрушительных духах, чтобы не привлечь их.

7. В Новый год в Китае принято вести себя громко, чтобы отогнать плохую энергию, речь идет не только о запуске фейерверков, можете в свое удовольствие петь, звонить в колокольчики, хлопать в ладоши, другими словами, делать любые громкие вещи.

8. В период встречи Нового года все двери и окна должны быть закрыты.

9. Красный цвет символизирует удачу, поэтому подарки дарят в красных конвертах, а на стол ставят красные свечи.

10. На новогодний стол в Китае подают рыбу, пельмени, блюда из риса, салаты и многое другое.

Напомним,