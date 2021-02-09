9 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 февраля является 40 днем года, до конца года осталось 327 дней.
Какой праздник 9 февраля 2021?
Памятные даты 9 февраля, годовщины и события
В 1849 году в Риме провозгласили республику (Весна народов).
В 1893 году в Милане состоялась премьера оперы Джузеппе Верди Фальстаф.
В 1900 году основан Кубок Дэвиса, первыми его победителями стали американцы.
В 1996 году в Институте в Германии объявили об открытии 112 элемента коперниция.
Кто родился 9 февраля
9 февраля родились британский актер кино Том Хиддлстон, немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Памяти Иоанна Златоуста
Что сегодня можно и нельзя делать
Не стоит дарить подарки, нежелательно их и принимать, чтобы на вас не перешел наговор.
Приметы на 9 февраля
Облака идут против ветра, к снегопаду.
Низкое небо прогнозирует холода.
Плохая примета обжечься 9 февраля.
Именинники:
- Дмитрий, Иван, Петр и Анна.