9 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
9 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

9 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 февраля является 40 днем года, до конца года осталось 327 дней.

Какой праздник 9 февраля 2021?     

Памятные даты 9 февраля, годовщины и события 

В 1849 году в Риме провозгласили республику (Весна народов).

В 1893 году в Милане состоялась премьера оперы Джузеппе Верди Фальстаф.

В 1900 году основан Кубок Дэвиса, первыми его победителями стали американцы.

В 1996 году в Институте в Германии объявили об открытии 112 элемента коперниция.

9 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 9 февраля

9 февраля родились британский актер кино Том Хиддлстон, немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Памяти Иоанна Златоуста

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки вспоминали умерших близких и готовили ритуальные блюда. День считался подходящим для решения срочных проблем, обучения, лечения зубной боли. 

Не стоит дарить подарки, нежелательно их и принимать, чтобы на вас не перешел наговор.

Приметы на 9 февраля

Облака идут против ветра, к снегопаду.

Низкое небо прогнозирует холода.

Плохая примета обжечься 9 февраля. 

Именинники: 

  • Дмитрий, Иван, Петр и Анна.

9 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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