Что можно и нельзя делать на Сретение Господне

Когда Сретение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника

В понедельник, 15 февраля, православные верующие в Украине отметят Сретение Господне.

Этот праздник считается одним из самых важных, он посвящен принесению младенца Иисуса в храм на 40-й день после рождения.

Традиции в Сретение Господне

В народе Сретенье связывают с приходом весны, а в храмах освящают воду для лечебных целей. Подробнее о традициях на праздник Сретенья читайте в нашем материале.

Желательно на Сретение посетить храм и помолиться. В церквях проводят традиционные праздничные богослужения.

Некоторые люди придерживаются следующего обряда: приносят освященные свечи и воду домой, оставляют в комнате для защиты от бед.

Святая вода считается целебной в этот день, ее можно использовать и для снятия сглазов.

Что нельзя делать на Сретение?

В праздник принято прощать обиды, проводить время с самыми близкими и помогать людям, которые сильно нуждаются в этом.

Под запретом тяжелая работа, ссоры и сквернословие, нежелательно отправляться в дорогу.

Напомним,