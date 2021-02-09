Что можно и нельзя делать на Сретение Господне
В понедельник, 15 февраля, православные верующие в Украине отметят Сретение Господне.
Этот праздник считается одним из самых важных, он посвящен принесению младенца Иисуса в храм на 40-й день после рождения.
Традиции в Сретение Господне
Желательно на Сретение посетить храм и помолиться. В церквях проводят традиционные праздничные богослужения.
Некоторые люди придерживаются следующего обряда: приносят освященные свечи и воду домой, оставляют в комнате для защиты от бед.
Святая вода считается целебной в этот день, ее можно использовать и для снятия сглазов.
Что нельзя делать на Сретение?
Под запретом тяжелая работа, ссоры и сквернословие, нежелательно отправляться в дорогу.
Напомним,