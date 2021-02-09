Что можно и нельзя делать на Сретение Господне

9 февраля 2021 23:00 Алла Лысак
Что можно и нельзя делать на Сретение Господне
Когда Сретение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника
pixabay.com

В понедельник, 15 февраля, православные верующие в Украине отметят Сретение Господне.

Этот праздник считается одним из самых важных, он посвящен принесению младенца Иисуса в храм на 40-й день после рождения.

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В народе Сретенье связывают с приходом весны, а в храмах освящают воду для лечебных целей. Подробнее о традициях на праздник Сретенья читайте в нашем материале.

Традиции в Сретение Господне 

Желательно на Сретение посетить храм и помолиться. В церквях проводят традиционные праздничные богослужения.

Некоторые люди придерживаются следующего обряда: приносят освященные свечи и воду домой, оставляют в комнате для защиты от бед.

Святая вода считается целебной в этот день, ее можно использовать и для снятия сглазов.

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В праздник принято прощать обиды, проводить время с самыми близкими и помогать людям, которые сильно нуждаются в этом.

Что нельзя делать на Сретение?

Под запретом тяжелая работа, ссоры и сквернословие, нежелательно отправляться в дорогу.

Напомним,

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