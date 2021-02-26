26 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
26 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

26 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 февраля является 57 днем года, до конца года осталось 308 дней.

Какой праздник 26 февраля 2021?      

Памятные даты 26 февраля, годовщины и события 

В 1606 году был открыт континент Австралия.

В 1994 году независимая Украина завоевала первое золото на олимпийских играх. Случилось это в Лиллехаммере. 16-летняя украинская фигуристка Оксана Баюл выступала по одиночному фигурному катанию.

В 1886году на Донбассе (в Горловке) впервые получили ртуть.

В 1987 году англиканскими священники получили право становиться женщины.

В 1935 изобретатель Роберт Уотсон-Уотт впервые продемонстрировал созданный им радар.

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Кто родился 26 февраля

26 февраля родились поп-певец Майкл Болтон, французский писатель Виктор Гюго.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   день святого Мартына

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки в этот день старались не ссориться, откладывали решение финансовых вопросов на другое время. Было принято встречаться с друзьями, ходить в гости, молодые люди устраивали посиделки для знакомств. 

Под запретом вышивание, вязание и другие подобные занятия.

Приметы на 26 февраля

Если днем мороз и сухо, то лето будет жарким.

Снег до сих пор не растаял, ждите холодов после первого марта.

Снег начал подтаивать, тогда весна будет теплой.

Хорошо видно солнце, к ясным дням, но длительным заморозкам. 

Именинники: 

  •    Антонина, Зоя, Семен (Симеон), Степан (Стефан), Светлана. 

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Напомним,

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