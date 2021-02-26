26 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 февраля является 57 днем года, до конца года осталось 308 дней.
Какой праздник 26 февраля 2021?
- День освобождения в Кувейте.
Памятные даты 26 февраля, годовщины и события
В 1606 году был открыт континент Австралия.
В 1994 году независимая Украина завоевала первое золото на олимпийских играх. Случилось это в Лиллехаммере. 16-летняя украинская фигуристка Оксана Баюл выступала по одиночному фигурному катанию.
В 1886году на Донбассе (в Горловке) впервые получили ртуть.
В 1987 году англиканскими священники получили право становиться женщины.
В 1935 изобретатель Роберт Уотсон-Уотт впервые продемонстрировал созданный им радар.
Кто родился 26 февраля
26 февраля родились поп-певец Майкл Болтон, французский писатель Виктор Гюго.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день святого Мартына
Что сегодня можно и нельзя делать
Под запретом вышивание, вязание и другие подобные занятия.
Приметы на 26 февраля
Если днем мороз и сухо, то лето будет жарким.
Снег до сих пор не растаял, ждите холодов после первого марта.
Снег начал подтаивать, тогда весна будет теплой.
Хорошо видно солнце, к ясным дням, но длительным заморозкам.
Именинники:
- Антонина, Зоя, Семен (Симеон), Степан (Стефан), Светлана.