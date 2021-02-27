27 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 февраля является 58 днем года, до конца года осталось 307 дней.
Какой праздник 27 февраля 2021?
- Международный день белого медведя,
- День независимости (Доминиканская республика).
Памятные даты 27 февраля, годовщины и события
В 1693 году в Лондоне выпустили первый в мире журнал для женщин под названием The Ladies’ Mercury.
В 1883 году получен патент на автомат, скручивающий сигары.
В 1897 году ученые смогли получить искусственный подсластитель сахарин.
В 1900 году появился один из самых известных немецких футбольных клубов, Бавария Мюнхен.
Кто родился 27 февраля
27 февраля родились американская актриса Кейт Мара, китайская шахматистка Хоу Ифань.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Кирилла
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 27 февраля
Если мороз сильный, то лето будет жарким.
Солнечный день символизирует теплое лето.
Синицы звонко щебечут – ждите тепла.
Именинники:
- Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Ирина, Леонтий, Михаил, Николай, Павел и Тимофей.