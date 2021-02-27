27 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

27 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 февраля является 58 днем года, до конца года осталось 307 дней.

Какой праздник 27 февраля 2021?

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Международный день белого медведя,

День независимости (Доминиканская республика).

Памятные даты 27 февраля, годовщины и события

В 1693 году в Лондоне выпустили первый в мире журнал для женщин под названием The Ladies’ Mercury.

В 1883 году получен патент на автомат, скручивающий сигары.

В 1897 году ученые смогли получить искусственный подсластитель сахарин.

В 1900 году появился один из самых известных немецких футбольных клубов, Бавария Мюнхен.

Кто родился 27 февраля

27 февраля родились американская актриса Кейт Мара, китайская шахматистка Хоу Ифань.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Кирилла

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 27 февраля

Наши предки считали, что в ночь на 27 февраля снятся вещие сны. Существовал обычай ходить к повитухам, которые помогают роженицам. Если оставался снег к этому моменту, то его утаптывали на грядках, чтобы сделать почву более плодородной.

Если мороз сильный, то лето будет жарким.

Солнечный день символизирует теплое лето.

Синицы звонко щебечут – ждите тепла.

Именинники:

Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Ирина, Леонтий, Михаил, Николай, Павел и Тимофей.

Напомним,