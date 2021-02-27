27 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 февраля 2021 00:10 Алла Лысак
27 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

27 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 февраля является 58 днем года, до конца года осталось 307 дней.

Какой праздник 27 февраля 2021?       

Памятные даты 27 февраля, годовщины и события 

В 1693 году в Лондоне выпустили первый в мире журнал для женщин под названием The Ladies’ Mercury.

В 1883 году получен патент на автомат, скручивающий сигары.

В 1897 году ученые смогли получить искусственный подсластитель сахарин.

В 1900 году появился один из самых известных немецких футбольных клубов, Бавария Мюнхен. 

Кто родился 27 февраля

27 февраля родились американская актриса Кейт Мара, китайская шахматистка Хоу Ифань.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  День Кирилла

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что в ночь на 27 февраля снятся вещие сны. Существовал обычай ходить к повитухам, которые помогают роженицам. Если оставался снег к этому моменту, то его утаптывали на грядках, чтобы сделать почву более плодородной. 

Приметы на 27 февраля

Если мороз сильный, то лето будет жарким.

Солнечный день символизирует теплое лето.

Синицы звонко щебечут – ждите тепла.

Именинники: 

  •    Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Иван, Ирина, Леонтий, Михаил, Николай, Павел и Тимофей.

Напомним,

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