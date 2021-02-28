28 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 февраля является 59 днем года, до конца года осталось 306 дней.
Какой праздник 28 февраля 2021?
- День Калевалы (эпос) в Финляндии.
Памятные даты 28 февраля, годовщины и события
В 1820 году российская кругосветная экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева открыла Антарктиду.
В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.
В 1921 году в Париже открыли Триумфальную арку.
В 1935 году Исландия стала первым государством на Западе, где позволили медицинские аборты.
В 1992 году Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг Украины.
Кто родился 28 февраля
28 февраля родились модель Каролина Куркова, певица Эммили де Форест.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День святого Онисима.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 28 февраля
Много воды на дорогах, к хорошему сенокосу.
Если ребенок родился в этот день, то ему следует подарить вещь из овчины.
Ветер дует с востока, к песчаным бурям летом.
Если снег почти полностью растаял, будет много сена.
Именинники:
- Геннадий, Евсей, Ефросинья, Онисим, Пафнутий.