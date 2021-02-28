28 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

28 февраля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 февраля является 59 днем года, до конца года осталось 306 дней.

Какой праздник 28 февраля 2021?

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День Калевалы (эпос) в Финляндии.

Памятные даты 28 февраля, годовщины и события

В 1820 году российская кругосветная экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева открыла Антарктиду.

В 1855 году по Панамской железной дороге от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

В 1921 году в Париже открыли Триумфальную арку.

В 1935 году Исландия стала первым государством на Западе, где позволили медицинские аборты.

В 1992 году Верховная Рада утвердила сине-желтый флаг Украины.

28 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 28 февраля

28 февраля родились модель Каролина Куркова, певица Эммили де Форест.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День святого Онисима.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 28 февраля

Наши предки верили, что сегодня одинокие люди могут помолиться, чтобы вскоре найти вторую половинку. Хозяева активно занимались домашними делами, готовясь к весне.

Много воды на дорогах, к хорошему сенокосу.

Если ребенок родился в этот день, то ему следует подарить вещь из овчины.

Ветер дует с востока, к песчаным бурям летом.

Если снег почти полностью растаял, будет много сена.

Именинники:

Геннадий, Евсей, Ефросинья, Онисим, Пафнутий.

28 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,