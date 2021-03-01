1 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

1 марта 2021 00:10 Алла Лысак
1 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

1 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 марта является 60 днем года, до конца года осталось 305 дней.

Какой праздник 1 марта 2021?       

Памятные даты 1 марта, годовщины и события 

В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

В 1564 году вышла первая печатная книга – Апостол Ивана Федоровича.

В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса.

В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд.

В 1977 в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

1 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 1 марта

1 марта родились канадский певец Джастин Бибер, президент Литвы  Даля Грибаускайте.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •    День Маремьяны, день Ярила

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день наши предки пышно и весело встречали весну, символом торжества во время язычества считался бог Ярило. В этот день было принято танцевать и веселиться на народных гуляниях, печь блины и общаться. 

Приметы на 1 марта

Вода на льду плещется, к потеплению.

Талая вода со снегом 1 марта считается целебной.

Вороны громко себя ведут, скоро похолодает. 

Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

Именинники: 

  • Валент, Даниил, Еремей, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан. 

1 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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