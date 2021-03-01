1 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
1 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 марта является 60 днем года, до конца года осталось 305 дней.
Какой праздник 1 марта 2021?
- Всемирный день гражданской обороны.
- Всемирный день комплимента,
- Всемирный день кота (неофициальный).
Памятные даты 1 марта, годовщины и события
В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
В 1564 году вышла первая печатная книга – Апостол Ивана Федоровича.
В 1869 году Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса.
В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд.
В 1977 в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.
Кто родился 1 марта
1 марта родились канадский певец Джастин Бибер, президент Литвы Даля Грибаускайте.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Маремьяны, день Ярила
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 1 марта
Вода на льду плещется, к потеплению.
Талая вода со снегом 1 марта считается целебной.
Вороны громко себя ведут, скоро похолодает.
Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.
Именинники:
- Валент, Даниил, Еремей, Илья, Исай, Павел, Порфирий, Самуил, Юлиан.