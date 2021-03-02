2 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
1 марта является 60 днем года, до конца года осталось 305 дней.
Какой праздник 2 марта 2021?
Памятные даты 2 марта, годовщины и события
В 1956 Марокко получило независимость от Франции.
В 1968 Сид Баррет покидает состав родного коллектива Pink Floyd.
В 1973 Ввиду неизбежности валютного кризиса закрываются все европейские валютные рынки (до 19 марта).
В 1993 году учреждена Академия медицинских наук Украины.
Кто родился 2 марта
2 марта родились актер Дэниел Крейг, основатель рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Феодора Тирона
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 2 марта
Погода 2 марта прогнозирует погоду и летом.
Перистые облака с запада, к дождю.
Если утром туман, то май будет холодным.
Птицы возвращаются к ранней весне.
Именинники:
- Маркин, Роман, Федор.