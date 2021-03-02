2 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

2 марта 2021 00:30 Алла Лысак
2 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
2 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

2 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

1 марта является 60 днем года, до конца года осталось 305 дней.

Какой праздник 2 марта 2021?        

Памятные даты 2 марта, годовщины и события 

В 1956 Марокко получило независимость от Франции.

В 1968 Сид Баррет покидает состав родного коллектива Pink Floyd.

В 1973 Ввиду неизбежности валютного кризиса закрываются все европейские валютные рынки (до 19 марта).

В 1993 году учреждена Академия медицинских наук Украины.

2 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 2 марта

2 марта родились  актер Дэниел Крейг, основатель рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •    Феодора Тирона

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Ему молятся, чтобы защититься от злых людей и нападений. 

Приметы на 2 марта

Погода 2 марта прогнозирует погоду и летом.

Перистые облака с запада, к дождю.

Если утром туман, то май будет холодным. 

Птицы возвращаются к ранней весне. 

Именинники: 

  • Маркин, Роман, Федор.

2 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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