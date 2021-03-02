2 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты Алла Лысак

2 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать pixabay.com

2 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?