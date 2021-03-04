4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
3 марта является 61 днем года, до конца года осталось 304 дня.
Какой праздник 4 марта 2021?
Памятные даты 4 марта, годовщины и события
В 1386 году Ягайло, великий князь Литовский был избран польским королем.
В 1750 году Кирилл Разумовский стал гетманом Украины.
В 1813 году мороженое впервые представлено на официальном приеме.
В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создан микрофон.
В 1975 году Чарли Чаплин посвящен в рыцари.
Кто родился 4 марта
4 марта родились поэт и композитор Владимир Ивасюк, украинский певец Иван Козловский.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Памяти Архипа и Филимона.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 4 марта
Падающую звезду увидеть 4 марта, к несчастью.
Если заболели 4 марта, то недуг будет долгим.
Красный месяц на небе, к теплой, но сырой погоде.
Солнечный день символизирует плодородный год.
Именинники:
- Макар, Богдан, Максим, Никита.