4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

4 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 марта является 61 днем года, до конца года осталось 304 дня.

Какой праздник 4 марта 2021?

Памятные даты 4 марта, годовщины и события

В 1386 году Ягайло, великий князь Литовский был избран польским королем.

В 1750 году Кирилл Разумовский стал гетманом Украины.

В 1813 году мороженое впервые представлено на официальном приеме.

В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создан микрофон.

В 1975 году Чарли Чаплин посвящен в рыцари.

4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 4 марта

4 марта родились поэт и композитор Владимир Ивасюк, украинский певец Иван Козловский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Памяти Архипа и Филимона.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 4 марта

Наши предки старались в этот день сделать как можно больше добрых дел, чтобы быть счастливым в будущем. Хозяйки накрывали щедрый стол, угощали родных, близких.

Падающую звезду увидеть 4 марта, к несчастью.

Если заболели 4 марта, то недуг будет долгим.

Красный месяц на небе, к теплой, но сырой погоде.

Солнечный день символизирует плодородный год.

Именинники:

Макар, Богдан, Максим, Никита.

4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,