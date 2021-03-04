4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 марта 2021 00:20 Алла Лысак
4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

4 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

3 марта является 61 днем года, до конца года осталось 304 дня.

Какой праздник 4 марта 2021?        

Памятные даты 4 марта, годовщины и события 

В 1386 году Ягайло, великий князь Литовский был избран польским королем. 

В 1750 году Кирилл Разумовский стал гетманом Украины.

В 1813 году мороженое впервые представлено на официальном приеме.

В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создан микрофон.

В 1975 году Чарли Чаплин посвящен в рыцари.

4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 4 марта

4 марта родились поэт и композитор Владимир Ивасюк, украинский певец Иван Козловский.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •    Памяти Архипа и Филимона.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались в этот день сделать как можно больше добрых дел, чтобы быть счастливым в будущем. Хозяйки накрывали щедрый стол, угощали родных, близких.

Приметы на 4 марта

Падающую звезду увидеть 4 марта, к несчастью.

Если заболели 4 марта, то недуг будет долгим.

Красный месяц на небе, к теплой, но сырой погоде. 

Солнечный день символизирует плодородный год. 

Именинники: 

  • Макар, Богдан, Максим, Никита.

4 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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