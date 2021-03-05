5 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 марта является 64 днем года, до конца года остался 301 день.
Какой праздник 5 марта 2021?
Памятные даты 5 марта, годовщины и события
В 1558 году в Евпопе появился табак (дата условная).
В 1868 году в Англии выдали патент на степлер.
В 1901 году в Церковных ведомостях объявили, что Лев Толстой отлучен от церкви.
В 1918 году Киев стал столицей УНР по решению Центральной Рады.
В 1946 году Уинстон Черчилль в своей речи использовал словосочетание "Железный Занавес".
Кто родился 5 марта
5 марта родились американская актриса Ева Мендес, итальянский писатель Пьер Паоло Пазолини.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День епископа Льва Катанского
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 5 марта
Не начинайте ничего нового в этот день.
Обещания, данные сегодня, исполнить не выйдет.
Выбросите старую обувь, чтобы жить в достатке.
Снег, закончившийся 5 марта, сулит бедный год.
Сороки и галки в снегу купаются – ожидайте оттепели.
Именинники:
- Агафон, Корней, Лев, Садко.