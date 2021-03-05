5 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 марта 2021 00:10 Алла Лысак
5 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

5 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 марта является 64 днем года, до конца года остался 301 день.

Какой праздник 5 марта 2021?         

Памятные даты 5 марта, годовщины и события 

В 1558 году в Евпопе появился табак (дата условная).

В 1868 году в Англии выдали патент на степлер.

В 1901 году в Церковных ведомостях объявили, что Лев Толстой отлучен от церкви.

В 1918 году Киев стал столицей УНР по решению Центральной Рады.

В 1946 году  Уинстон Черчилль в своей речи использовал словосочетание "Железный Занавес".

5 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Кто родился 5 марта

5 марта родились американская актриса Ева Мендес, итальянский писатель Пьер Паоло Пазолини.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •    День епископа Льва Катанского

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки день проводили весело, катались на санях, если до сих пор лежал снег, а потом лакомились блинами. Существовал обычай ходить в гости и просить прощения у  тех, кого ранее обидели словами или поступками. 

Приметы на 5 марта

Не начинайте ничего нового в этот день.

Обещания, данные сегодня, исполнить не выйдет.

Выбросите старую обувь, чтобы жить в достатке.

Снег, закончившийся 5 марта, сулит бедный год.

Сороки и галки в снегу купаются – ожидайте оттепели.

Именинники: 

  • Агафон, Корней, Лев, Садко.

5 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Напомним,

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