6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 марта 2021 00:20 Алла Лысак
6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

6 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 марта является 65 днем года, до конца года осталось 300 дней.

Какой праздник 6 марта 2021?         

Памятные даты 6 марта, годовщины и события 

В 1521 году экспедиция Магеллана в ходе кругосветного путешествия открыла три самых южных острова в группе Марианских. 

В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин.

В 1902 году начал функционировать один из самых титулованных клубов современности Реал (Мадрид).

В 1919 году принята первая конституция Украины.

6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 6 марта

6 марта родились писатель Габриэль Гарсиа Маркес, американский баскетболист Шакил О'Нил.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   Тимофея Весновея.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки верили, что сегодня снятся исключительно вещие сны. А если человек родился 6 марта, то он будет обладать сильным характером. Под запретом 6 марта распитие алкогольных напитков. 

Приметы на 6 марта

Нельзя сажать и поливать растения, иначе навредите им. 

Если купить новую обувь, она долго прослужит. 

Именинники: 

  • Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Захарий, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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