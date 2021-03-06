6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
6 марта является 65 днем года, до конца года осталось 300 дней.
Какой праздник 6 марта 2021?
- День замороженных пищевых продуктов,
- День печати в Монголии,
- Международный день зубного врача.
Памятные даты 6 марта, годовщины и события
В 1521 году экспедиция Магеллана в ходе кругосветного путешествия открыла три самых южных острова в группе Марианских.
В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин.
В 1902 году начал функционировать один из самых титулованных клубов современности Реал (Мадрид).
В 1919 году принята первая конституция Украины.
Кто родился 6 марта
6 марта родились писатель Габриэль Гарсиа Маркес, американский баскетболист Шакил О'Нил.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Тимофея Весновея.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 6 марта
Нельзя сажать и поливать растения, иначе навредите им.
Если купить новую обувь, она долго прослужит.
Именинники:
- Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Захарий, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.