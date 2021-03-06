6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

6 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

6 марта является 65 днем года, до конца года осталось 300 дней.

Какой праздник 6 марта 2021?

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День замороженных пищевых продуктов,

День печати в Монголии,

Международный день зубного врача.

Памятные даты 6 марта, годовщины и события

В 1521 году экспедиция Магеллана в ходе кругосветного путешествия открыла три самых южных острова в группе Марианских.

В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин.

В 1902 году начал функционировать один из самых титулованных клубов современности Реал (Мадрид).

В 1919 году принята первая конституция Украины.

6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 6 марта

6 марта родились писатель Габриэль Гарсиа Маркес, американский баскетболист Шакил О'Нил.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Тимофея Весновея.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 6 марта

Наши предки верили, что сегодня снятся исключительно вещие сны. А если человек родился 6 марта, то он будет обладать сильным характером. Под запретом 6 марта распитие алкогольных напитков.

Нельзя сажать и поливать растения, иначе навредите им.

Если купить новую обувь, она долго прослужит.

Именинники:

Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Захарий, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

6 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,