7 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 марта является 65 днем года, до конца года осталось 300 дней.
Какой праздник 7 марта 2021?
Памятные даты 7 марта, годовщины и события
В 321 году по указу римского императора Константина воскресенье объявлено выходным днем.
В 1530 году Папа Римский отказал английскому королю Генриху VIII в праве на развод с женой, это и дало толчок к созданию англиканской церкви.
В 1876 году 29-летний американский изобретатель Александр Белл получил патент на телефон.
В 1933 году американец Чарльз Дарроу придумал игру, которая сейчас называется Монополией.
В 1992 году сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.
Кто родился 7 марта
7 марта родились футболист и тренер Лучано Спаллетти, один из создателей фотографического процесса Жозеф Ньепс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Маврикия
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 7 марта
Женщина, увидевшая первую ласточку, должна умыться молоком для сохранения красоты.
Стаю грачей в семье увидит тот, кто будет счастливее всех.
Солнце на безоблачном небе, к скорым изменениям погоды.
Светло-розовый рассвет прогнозирует хорошую погоду.
Туман сулит влажный день.
Если погода холодная, то и лето будет дождливым.
Гладкий снег сулит неурожайный год, а рыхлый, напротив, возвещает о богатом урожае.
Именинники:
- Афанасий, Вячеслав, Афанасий, Федор, Филипп (Филипп).