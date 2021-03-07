7 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 марта 2021 00:10 Алла Лысак
7 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
pixabay.com

7 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 марта является 65 днем года, до конца года осталось 300 дней.

Какой праздник 7 марта 2021?         

Памятные даты 7 марта, годовщины и события 

В 321 году по указу римского императора Константина воскресенье объявлено выходным днем.

В 1530 году Папа Римский отказал английскому королю Генриху VIII в праве на развод с женой, это и дало толчок к созданию англиканской церкви.

В 1876 году 29-летний американский изобретатель Александр Белл получил патент на телефон.

В 1933 году американец Чарльз Дарроу придумал игру, которая сейчас называется Монополией. 

В 1992 году сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.

7 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 7 марта

7 марта родились футболист и тренер Лучано Спаллетти, один из создателей фотографического процесса Жозеф Ньепс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •   День Маврикия

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день украинцы наблюдали за птицами, первыми прилетали, как правило, ласточки и скворцы. Славяне верили, что первая ласточка и приносит на своих крыльях весну. Если в этот день мороз скрипит, то уже не замораживает. 

Приметы на 7 марта

Женщина, увидевшая первую ласточку, должна умыться молоком для сохранения красоты.

Стаю грачей в семье увидит тот, кто будет счастливее всех.

Солнце на безоблачном небе, к скорым изменениям погоды. 

Светло-розовый рассвет прогнозирует хорошую погоду.

Туман сулит влажный день.

Если погода холодная, то и лето будет дождливым. 

Гладкий снег сулит неурожайный год, а рыхлый, напротив, возвещает о богатом урожае.

Именинники: 

  •  Афанасий, Вячеслав, Афанасий, Федор, Филипп (Филипп).

7 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,

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