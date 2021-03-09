9 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

9 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

9 марта является 68 днем года, до конца года осталось 297 дней.

Какой праздник 9 марта 2021?

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

День рождения Тараса Шевченко.

Памятные даты 9 марта, годовщины и события

В 1796 году произошло бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.

В 1804 году Франция официально передала Луизиану США.

В 1822 году Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.

В 1908 году начал функционировать футбольный клуб Интернационале (Милан).

В 1959 году в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка – кукла по имени Барби.

9 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Кто родился 9 марта

9 марта родились первый космонавт Юрий Гагарин, актриса Орнелла Мути.

Какой сегодня церковный и народный праздник

день Иоанна Предтечи

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 9 марта

В этот день было принято использовать разные обереги для своего дома, некоторые люди клали около дома ножи, другие использовали чертополох или, например, иконы. Под запретом в этот день любая стирка.

Если синицы ведут себя шумно, скоро будет тепло.

Жаркий день, к теплому апрелю.

Если еще лежит снег на крышах, Пасха тоже будет снежной.

Птицы вернулись из теплых краев вовремя – ждите хорошего урожая.

Именинники:

Иван, Софрон, Илларион.

9 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать / pixabay.com

Напомним,