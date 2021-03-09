9 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
9 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
9 марта является 68 днем года, до конца года осталось 297 дней.
Какой праздник 9 марта 2021?
- День рождения Тараса Шевченко.
Памятные даты 9 марта, годовщины и события
В 1796 году произошло бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.
В 1804 году Франция официально передала Луизиану США.
В 1822 году Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.
В 1908 году начал функционировать футбольный клуб Интернационале (Милан).
В 1959 году в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка – кукла по имени Барби.
Кто родился 9 марта
9 марта родились первый космонавт Юрий Гагарин, актриса Орнелла Мути.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Иоанна Предтечи
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 9 марта
Если синицы ведут себя шумно, скоро будет тепло.
Жаркий день, к теплому апрелю.
Если еще лежит снег на крышах, Пасха тоже будет снежной.
Птицы вернулись из теплых краев вовремя – ждите хорошего урожая.
Именинники:
- Иван, Софрон, Илларион.