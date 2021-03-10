10 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 марта 2021 00:20 Алла Лысак
10 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

10 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

10 марта является 69 днем года, до конца года осталось 296 дней.

Какой праздник 10 марта 2021?         

Памятные даты 10 марта, годовщины и события 

В 1535 году мореплаватели из Испании добрались до Галапагосских островов в Тихом океане.

В 1797 году столицей штата Нью-Йорк стал город Олбани. 

В 1862 году Федеральное правительство США выпустило первые бумажные деньги. 

В 1876 году Александр Белл, изобретатель телефона, сумел дозвониться до своего помощника в соседней комнате. 

В 1905 году в Лондоне основан футбольный клуб «Челси».

10 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 10 марта

10 марта родились актрисы Шэрон Стоун, Оливия Уайлд, актер Чак Норрис. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Памяти святого Порфирия.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки верили, что в этот день нельзя ложиться спать в дневное время, а мужчины старались ничего не планировать, есть риск, что все пойдет не так, как хотелось бы. 

Приметы на 10 марта

Если услышали гром, то скоро будет похолодание.

Хорошая погода 10 марта прогнозирует погожее лето.

Вороны купаются, ожидается потепление.

Если идет снег с дождем, есть риск наводнений. 

Именинники: 

  •   Тарас, Антон, Евгений, Федор, Регина.

10 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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