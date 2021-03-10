10 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
10 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
10 марта является 69 днем года, до конца года осталось 296 дней.
Какой праздник 10 марта 2021?
- День учителя в Лаосе,
- День труда (Южная Корея),
- День хлебороба в Украине.
Памятные даты 10 марта, годовщины и события
В 1535 году мореплаватели из Испании добрались до Галапагосских островов в Тихом океане.
В 1797 году столицей штата Нью-Йорк стал город Олбани.
В 1862 году Федеральное правительство США выпустило первые бумажные деньги.
В 1876 году Александр Белл, изобретатель телефона, сумел дозвониться до своего помощника в соседней комнате.
В 1905 году в Лондоне основан футбольный клуб «Челси».
Кто родился 10 марта
10 марта родились актрисы Шэрон Стоун, Оливия Уайлд, актер Чак Норрис.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Памяти святого Порфирия.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 10 марта
Если услышали гром, то скоро будет похолодание.
Хорошая погода 10 марта прогнозирует погожее лето.
Вороны купаются, ожидается потепление.
Если идет снег с дождем, есть риск наводнений.
Именинники:
- Тарас, Антон, Евгений, Федор, Регина.