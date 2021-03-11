11 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

11 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 марта является 70 днем года, до конца года осталось 295 дней.

Какой праздник 11 марта 2021?

Памятные даты 11 марта, годовщины и события

В 1302 году согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетта.

В 1921 году супруга короля Великобритании Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень в Оксфорде.

В 1970 году Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

В 2011 году у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9.0 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.

Кто родился 11 марта

11 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

11 марта родились американская актриса Тора Берч, японская певица Марико Синода.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Порфирий Поздний

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 11 марта

Наши предки 11 марта занимались установкой кормушек для птиц, наблюдая за их поведением, старались спрогнозировать и дальнейшую погоду в регионе.

Если 11 марта уже растаял снег, то морозов больше не будет.

Метель в этот день символизирует дождливое и прохладное лето.

Звездное небо, к засухе.

Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше, ждите богатого урожая зерновых культур.

Именинники:

Анна, Иван, Николай, Петр и Сергей.

11 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,