11 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 марта является 70 днем года, до конца года осталось 295 дней.
Какой праздник 11 марта 2021?
Памятные даты 11 марта, годовщины и события
В 1302 году согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетта.
В 1921 году супруга короля Великобритании Мария стала первой женщиной, получившей почетную докторскую степень в Оксфорде.
В 1970 году Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.
В 2011 году у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9.0 баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.
Кто родился 11 марта
11 марта родились американская актриса Тора Берч, японская певица Марико Синода.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Порфирий Поздний
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 11 марта
Если 11 марта уже растаял снег, то морозов больше не будет.
Метель в этот день символизирует дождливое и прохладное лето.
Звездное небо, к засухе.
Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше, ждите богатого урожая зерновых культур.
Именинники:
- Анна, Иван, Николай, Петр и Сергей.