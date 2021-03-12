12 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

12 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

12 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

12 марта является 71 днем года, до конца года осталось 294 дня.

Какой праздник 12 марта 2021?

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День Содружества в Канаде,

День независимости (Маврикий),

День посадки деревьев в Китае.

Памятные даты 12 марта, годовщины и события

В 1894 году Coca-Cola начала впервые продаваться в бутылках.

В 1896 году в помещениях университета в Петербурге впервые передали радиограмму, прибор изобрел Александр Попов.

В 1912 году в США основано движение The Girl Guides, позже переименовано на скаутское.

В 1933 году свастика стала официальным символом Германии.

12 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 12 марта

12 марта родились Урбен Леверье, французский астроном, который вычислил орбиту Нептуна, Руперт Мердок, американский медиамагнат.

Какой сегодня церковный и народный праздник

день Прокопа

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 12 марта

В этот день наши предки не отправлялись в дальние путешествия, охотники и рыбаки активно работали, а крестьяне готовились к началу посевного сезона, проверяли технику.

Почки на вербе набухли, к богатому урожаю.

Верба распускается, пора проводить посев.

Если в день Прокопа заяц перебежал дорогу охотнику – примета к тому, что будет неудачный день.

Именинники:

Прокоп, Тит.

12 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,