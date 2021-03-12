12 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
12 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
12 марта является 71 днем года, до конца года осталось 294 дня.
Какой праздник 12 марта 2021?
- День Содружества в Канаде,
- День независимости (Маврикий),
- День посадки деревьев в Китае.
Памятные даты 12 марта, годовщины и события
В 1894 году Coca-Cola начала впервые продаваться в бутылках.
В 1896 году в помещениях университета в Петербурге впервые передали радиограмму, прибор изобрел Александр Попов.
В 1912 году в США основано движение The Girl Guides, позже переименовано на скаутское.
В 1933 году свастика стала официальным символом Германии.
Кто родился 12 марта
12 марта родились Урбен Леверье, французский астроном, который вычислил орбиту Нептуна, Руперт Мердок, американский медиамагнат.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Прокопа
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 12 марта
Почки на вербе набухли, к богатому урожаю.
Верба распускается, пора проводить посев.
Если в день Прокопа заяц перебежал дорогу охотнику – примета к тому, что будет неудачный день.
Именинники:
- Прокоп, Тит.