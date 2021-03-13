13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
13 марта является 72 днем года, до конца года осталось 293 дня.
Какой праздник 13 марта 2021?
- Гражданский праздник в Канаде,
- День Плутона в Иллинойсе (США),
- День кокосового торта в США.
Памятные даты 13 марта, годовщины и события
В 1639 году Кембриджский колледж в Массачусетсе назван Гарвардским в честь Джона Гарварда.
В 1669 году подписаны так называемые Глуховские статьи, которыми пытались урегулировать права украинских казаков.
В 1781 году астрономы открыли Уран, седьмую планету Солнечной системы.
В 1887 году в штате Мэн выдали патент на меховые наушники.
В 1961 году более 1500 жителей Куреневки погибли из-за прорыва дамбы в Бабьем Яру.
Кто родился 13 марта
13 марта родились украинский писатель и поэт Юрий Андрухович, американская актриса Еннабет Гиш.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Васильев день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 13 марта
Дождливая погода сулит хорошее лето.
Грачи уже прилетели, к дождливому лету.
Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.
Пасмурная погода иногда прогнозирует заморозки ночью.
Если день солнечный, то год будет плодородным.
Именинники:
- Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.