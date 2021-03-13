13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

13 марта 2021 00:10 Алла Лысак
13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

13 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

13 марта является 72 днем года, до конца года осталось 293 дня.

Какой праздник 13 марта 2021?         

Памятные даты 13 марта, годовщины и события 

В 1639 году Кембриджский колледж в Массачусетсе назван Гарвардским в честь Джона Гарварда.

В 1669 году подписаны так называемые Глуховские статьи, которыми пытались урегулировать права украинских казаков.

В 1781 году астрономы открыли Уран, седьмую планету Солнечной системы.

В 1887 году в штате Мэн выдали патент на меховые наушники.

В 1961 году более 1500 жителей Куреневки погибли из-за прорыва дамбы в Бабьем Яру.

13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 13 марта

13 марта родились украинский писатель и поэт Юрий Андрухович, американская актриса Еннабет Гиш.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Васильев день

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки продолжали готовиться к весенним работам; существовал обычай съесть утром хлеб, к счастью. Для здоровья семьи весь год украинцы ставили дома веточку ели или сосны, а ради благополучия заваривали и пили чай из сосновых почек.

Приметы на 13 марта

Дождливая погода сулит хорошее лето.

Грачи уже прилетели, к дождливому лету.

Вокруг солнца видны круги – год будет урожайным.

Пасмурная погода иногда прогнозирует заморозки ночью.

Если день солнечный, то год будет плодородным. 

Именинники: 

  •    Василий, Кира, Марина, Николай, Нестор.

13 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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