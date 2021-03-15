15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 марта является 74 днем года, до конца года остался 291 день.

Какой праздник 15 марта 2021?

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День Конституции в Беларуси,

Праздник богатого года в Японии,

День Робертса в Либерии.

Памятные даты 15 марта, годовщины и события

В 1892 году начал функционировать футбольный клуб Ливерпуль.

В 1892 году в США изобретатель по имени Джесс Рено получил патент на эскалатор.

В 1902 году зарегистрирована компания Роллс-Ройс.

В 1927 году началось строительство Днепрогэса.

В 1962 году после выступления Джона Кеннеди в ООН утвердили Всемирный день прав потребителя.

В 1990 году Михаил Горбачев стал единственным в истории СССР избранным президентом.

15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 15 марта

15 марта родились польский кинорежиссер и сценарист Ежи Гофман, певец, солист и фронт-мен группы Black Eyed Peas will.i.am.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Начало Великого поста

Что сегодня можно и нельзя делать

15 марта, в понедельник, начинается Великий пост, который считается самым строгим и длительным для православных христиан.

Во время поста, если вы придерживаетесь его, под запретом любая пища животного происхождения (молоко, мяса, рыба, яйца). Рыбные блюда разрешаются на Благовещение и Вербное воскресенье.

Понедельник — самый строгий в плане пищевых ограничений день, по церковным канонам, разрешается только ужинать.

Приметы на 15 марта

Утренний снег прогнозирует хороший урожай зерновых культур.

Первая трава появится поздно, если в этот день идет снег.

Сосульки на крышах, к долгой весне.

Теплый ветер с юга прогнозирует дождливое и теплое лето, а если ветер северный и холодный, то лето будет прохладным.

В полдень светит солнце, к богатому урожаю пшеницы.

Именинники:

Агафон, Арсений, Евфалия, Троадий, Феодот.

15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,