15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
15 марта является 74 днем года, до конца года остался 291 день.
Какой праздник 15 марта 2021?
- День Конституции в Беларуси,
- Праздник богатого года в Японии,
- День Робертса в Либерии.
Памятные даты 15 марта, годовщины и события
В 1892 году начал функционировать футбольный клуб Ливерпуль.
В 1892 году в США изобретатель по имени Джесс Рено получил патент на эскалатор.
В 1902 году зарегистрирована компания Роллс-Ройс.
В 1927 году началось строительство Днепрогэса.
В 1962 году после выступления Джона Кеннеди в ООН утвердили Всемирный день прав потребителя.
В 1990 году Михаил Горбачев стал единственным в истории СССР избранным президентом.
Кто родился 15 марта
15 марта родились польский кинорежиссер и сценарист Ежи Гофман, певец, солист и фронт-мен группы Black Eyed Peas will.i.am.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Начало Великого поста
Что сегодня можно и нельзя делать
Во время поста, если вы придерживаетесь его, под запретом любая пища животного происхождения (молоко, мяса, рыба, яйца). Рыбные блюда разрешаются на Благовещение и Вербное воскресенье.
Понедельник — самый строгий в плане пищевых ограничений день, по церковным канонам, разрешается только ужинать.
Приметы на 15 марта
Утренний снег прогнозирует хороший урожай зерновых культур.
Первая трава появится поздно, если в этот день идет снег.
Сосульки на крышах, к долгой весне.
Теплый ветер с юга прогнозирует дождливое и теплое лето, а если ветер северный и холодный, то лето будет прохладным.
В полдень светит солнце, к богатому урожаю пшеницы.
Именинники:
- Агафон, Арсений, Евфалия, Троадий, Феодот.