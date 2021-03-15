15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 марта 2021 00:20 Алла Лысак
15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pivdenukraine.com.ua

14 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 марта является 74 днем года, до конца года остался 291 день.

Какой праздник 15 марта 2021?         

Памятные даты 15 марта, годовщины и события 

В 1892 году начал функционировать футбольный клуб Ливерпуль.

В 1892 году в США изобретатель по имени Джесс Рено получил патент на эскалатор.

В 1902 году зарегистрирована компания Роллс-Ройс.

В 1927 году началось строительство Днепрогэса.

В 1962 году после выступления Джона Кеннеди в ООН утвердили Всемирный день прав потребителя.

В 1990 году Михаил Горбачев стал единственным в истории СССР избранным президентом. 

15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 15 марта

15 марта родились польский кинорежиссер и сценарист Ежи Гофман, певец, солист и фронт-мен группы Black Eyed Peas will.i.am.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Начало Великого поста

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
15 марта, в понедельник, начинается Великий пост, который считается самым строгим и длительным для православных христиан.

Во время поста, если вы придерживаетесь его, под запретом любая пища животного происхождения (молоко, мяса, рыба, яйца). Рыбные блюда разрешаются на Благовещение и Вербное воскресенье.

Понедельник — самый строгий в плане пищевых ограничений день, по церковным канонам, разрешается только ужинать. 

Приметы на 15 марта

Утренний снег прогнозирует хороший урожай зерновых культур.

Первая трава появится поздно, если в этот день идет снег.

Сосульки на крышах, к долгой весне.

Теплый ветер с юга прогнозирует дождливое и теплое лето, а если ветер северный и холодный, то лето будет прохладным.

В полдень светит солнце, к богатому урожаю пшеницы.

Именинники: 

  •     Агафон, Арсений, Евфалия, Троадий, Феодот.

15 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

Прощеное воскресенье 2021: история, традиции праздника и как просить прощение
Праздники

Прощеное воскресенье 2021: история, традиции праздника и как просить прощение
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Праздники

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 15 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 15 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK