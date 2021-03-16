16 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

16 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

16 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

16 марта является 75 днем года, до конца года осталось 290 дней.

Какой праздник 16 марта 2021?

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День гвардии в Казахстане,

День спонтанности,

День «Ты все делаешь правильно»,

День цветных карандашей.

Памятные даты 16 марта, годовщины и события

В 1919 году в США провели первые испытания беспроводного телефона в самолете.

В 1926 году конструктор Роберт Годдар представил первую ракету над жидком топливе.

В 1936 году с конвейера Горьковского завода сошел первый в СССР автомобиль, лимузин М-1.

В 1952 году на острове Реюньон был установлен рекорд по суточному количеству осадков, 1870 мм.

16 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 16 марта

16 марта родились русский физик Александр Попов, итальянский поэт Бернардо Бертолуччи.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зинона.

Что сегодня можно и нельзя делать

Украинцы день называют Евтропиевым, и стараются обязательно осенить крестным знамением все двери и окна в доме. Таким образом можно защитить родных от злых сил.

Девушки до восхода солнца умываются водой, в которой вечером оставили серебряный предмет.

Нежелательно выносить мусор и давать деньги в долг вечером.

Приметы на 16 марта

Если дикие гуси пролетают, весенние паводки скоро начнутся.

Птицы низко летят, к мелководью.

Именинники:

Михаил, Клеоник, Севастьян и Марфа.

16 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,