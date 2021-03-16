16 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
16 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
16 марта является 75 днем года, до конца года осталось 290 дней.
Какой праздник 16 марта 2021?
- День гвардии в Казахстане,
- День спонтанности,
- День «Ты все делаешь правильно»,
- День цветных карандашей.
Памятные даты 16 марта, годовщины и события
В 1919 году в США провели первые испытания беспроводного телефона в самолете.
В 1926 году конструктор Роберт Годдар представил первую ракету над жидком топливе.
В 1936 году с конвейера Горьковского завода сошел первый в СССР автомобиль, лимузин М-1.
В 1952 году на острове Реюньон был установлен рекорд по суточному количеству осадков, 1870 мм.
Кто родился 16 марта
16 марта родились русский физик Александр Попов, итальянский поэт Бернардо Бертолуччи.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Памяти святых мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зинона.
Что сегодня можно и нельзя делать
Девушки до восхода солнца умываются водой, в которой вечером оставили серебряный предмет.
Нежелательно выносить мусор и давать деньги в долг вечером.
Приметы на 16 марта
Если дикие гуси пролетают, весенние паводки скоро начнутся.
Птицы низко летят, к мелководью.
Именинники:
- Михаил, Клеоник, Севастьян и Марфа.
Напомним,