17 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 марта 2021 00:10 Алла Лысак
17 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

17 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 марта является 76 днем года, до конца года осталось 289 дней.

Какой праздник 17 марта 2021?         

Памятные даты 17 марта, годовщины и события 

В 432 году упоминается имя святого Патрика.

В 1861 году появилось Итальянское королевство.

В 1917 году в Киеве образована Центральная Рада, ее возглавил М. С. Грушевский.

В 1960 году в Японии начали продавать разноцветные фломастеры.

В 1992 году Минюст Украины зарегистрировал украинское казачество. 

17 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 17 марта

17 марта родились американский актер Курт Рассел, украинский художник Михаил Врубель.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Герасима

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Не стоит в этот день тратить крупные суммы денег на покупки, скорее всего, они будут напрасными. Если незамужняя девушка встретит первой женщину на улице, выйдя из дома, то в этом году заключит брак.

Приметы на 17 марта

Если вас приснился сон, то сбудется он через 12 дней.

Увидеть грачей, к удаче!

Грачи кричат – к дождю.

Грачи играют – на хорошую погоду.

Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.

Именинники: 

  • Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.

17 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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