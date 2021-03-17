17 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 марта является 76 днем года, до конца года осталось 289 дней.
Какой праздник 17 марта 2021?
- День эвакуации в Бостоне (США).
Памятные даты 17 марта, годовщины и события
В 432 году упоминается имя святого Патрика.
В 1861 году появилось Итальянское королевство.
В 1917 году в Киеве образована Центральная Рада, ее возглавил М. С. Грушевский.
В 1960 году в Японии начали продавать разноцветные фломастеры.
В 1992 году Минюст Украины зарегистрировал украинское казачество.
Кто родился 17 марта
17 марта родились американский актер Курт Рассел, украинский художник Михаил Врубель.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Герасима
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 17 марта
Если вас приснился сон, то сбудется он через 12 дней.
Увидеть грачей, к удаче!
Грачи кричат – к дождю.
Грачи играют – на хорошую погоду.
Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.
Именинники:
- Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.
Напомним,