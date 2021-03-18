18 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
18 марта является 77 днем года, до конца года осталось 287 дней.
Какой праздник 18 марта 2021?
- Мужской праздник в Монголии,
- День работника налогового и таможенного дела Украины.
Памятные даты 18 марта, годовщины и события
В 1805 году Наполеон объявил себя королем Италии.
В это же время начала формироваться антифранцузская коалиции, в которую вступили Россия, Австрия и Англия.
В 1813 году в США выдали патент на аппарат, используемый для производства угольного газа.
В 1848 году на Закарпатской Украине ликвидировали крепостное право.
В 2004 году астероид приблизился к Земле на рекордное расстояние, 43 тыс. километров.
Кто родился 18 марта
18 марта родились вокалист и гитарист поп-рок-группы Maroon 5 Адам Ноа Левин, актриса Лили Коллинз.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Конон-огородник
Что сегодня можно и нельзя делать
Несколько обычаев связаны с поминками: в этот день было принято вспоминать тех, кто умер неестественной смертью, и о пропавших, чтобы нашлись.
Не подходит день для покупок и пересадки растений.
Приметы на 18 марта
Если солнечно в этот день, летом не будет града.
Мыши завелись в доме, к неурожаю.
Грачи гнездятся, значит, через три недели можно сеять хлеб.
С момента появления белых подснежников можно работать в поле.
Именинники:
- Адриан, Константин, Марк и Федор.
Напомним,