18 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

18 марта 2021 00:10 Алла Лысак
18 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
18 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

18 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

18 марта является 77 днем года, до конца года осталось 287 дней.

Какой праздник 18 марта 2021?         

Памятные даты 18 марта, годовщины и события 

В 1805 году Наполеон объявил себя королем Италии.

В это же время начала формироваться антифранцузская коалиции, в которую вступили Россия, Австрия и Англия.

В 1813 году в США выдали патент на аппарат, используемый для производства угольного газа.

В 1848 году на Закарпатской Украине ликвидировали крепостное право. 

В 2004 году астероид приблизился к Земле на рекордное расстояние, 43 тыс. километров.

18 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 18 марта

18 марта родились  вокалист и гитарист поп-рок-группы Maroon 5 Адам Ноа Левин, актриса Лили Коллинз.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Конон-огородник

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Крестьяне считали, что в день огородника желательно что-нибудь сделать в огороде, даже если еще лежит снег. Хозяйки готовились к началу огородных работ, смотрели, в каком состоянии после зимы находился инвентарь. 

Несколько обычаев связаны с поминками: в этот день было принято вспоминать тех, кто умер неестественной смертью, и о пропавших, чтобы нашлись. 

Не подходит день для покупок и пересадки растений. 

Приметы на 18 марта

Если солнечно в этот день, летом не будет града.

Мыши завелись в доме, к неурожаю.

Грачи гнездятся, значит, через три недели можно сеять хлеб. 

С момента появления белых подснежников можно работать в поле. 

Именинники: 

  •  Адриан, Константин, Марк и Федор.

18 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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