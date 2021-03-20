20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

20 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 марта является 79 днем года, до конца года осталось 285 дней.

Какой праздник 20 марта 2021?

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

Международный День счастья (ООН),

День независимости Туниса,

Международный день астрологии.

Памятные даты 20 марта, годовщины и события

В 1916 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности.

В 1917 году украинского историка Михаила Грушевского избрали председателем Центральной Рады.

В 1956 году Тунис провозгласил свою независимость.

В 2003 году началась вторая американо-иракская война.

20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 20 марта

20 марта родились гетман Иван Мазепа, американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrisе Честер Беннингтон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Василия-Капельника.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 20 марта

С этого дня начинаются весенние капели, отсюда и появилось название. Также церковь 20 марта поклоняется иконе Богоматери, день считается очень сильным в энергетическом плане, наши предки верили, что сегодня могут происходить чудеса.

Мороз сегодня прогнозирует еще 40 холодных дней.

Этот день стоит провести весело, чтобы счастливее стала жизнь.

Все плохое, о чем подумаете сегодня, может сбыться.

Загадайте желание, чтобы оно сбылось.

Сны, которые приснились в ночь на 20 марта, сбудутся через 3 года.

Именинники:

Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Павел.

20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,