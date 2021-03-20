20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 марта является 79 днем года, до конца года осталось 285 дней.
Какой праздник 20 марта 2021?
- Международный День счастья (ООН),
- День независимости Туниса,
- Международный день астрологии.
Памятные даты 20 марта, годовщины и события
В 1916 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности.
В 1917 году украинского историка Михаила Грушевского избрали председателем Центральной Рады.
В 1956 году Тунис провозгласил свою независимость.
В 2003 году началась вторая американо-иракская война.
Кто родился 20 марта
20 марта родились гетман Иван Мазепа, американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrisе Честер Беннингтон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Василия-Капельника.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 20 марта
Мороз сегодня прогнозирует еще 40 холодных дней.
Этот день стоит провести весело, чтобы счастливее стала жизнь.
Все плохое, о чем подумаете сегодня, может сбыться.
Загадайте желание, чтобы оно сбылось.
Сны, которые приснились в ночь на 20 марта, сбудутся через 3 года.
Именинники:
- Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Павел.
Напомним,