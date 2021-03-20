20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 марта 2021 00:20 Алла Лысак
20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

20 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 марта является 79 днем года, до конца года осталось 285 дней.

Какой праздник 20 марта 2021?          

Памятные даты 20 марта, годовщины и события 

В 1916 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности.

В 1917 году украинского историка Михаила Грушевского избрали председателем Центральной Рады.

В 1956 году Тунис провозгласил свою независимость.

В 2003 году началась вторая американо-иракская война.

20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 20 марта

20 марта родились гетман Иван Мазепа,  американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrisе Честер Беннингтон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Василия-Капельника.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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С этого дня начинаются весенние капели, отсюда и появилось название. Также церковь 20 марта поклоняется иконе Богоматери, день считается очень сильным в энергетическом плане, наши предки верили, что сегодня могут происходить чудеса. 

Приметы на 20 марта

Мороз сегодня прогнозирует еще 40 холодных дней.

Этот день стоит провести весело, чтобы счастливее стала жизнь.

Все плохое, о чем подумаете сегодня, может сбыться.

Загадайте желание, чтобы оно сбылось.

Сны, которые приснились в ночь на 20 марта, сбудутся через 3 года. 

Именинники: 

  •  Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Павел. 

20 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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