21 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
21 марта является 80 днем года, до конца года осталось 284 дня.
Какой праздник 21 марта 2021?
- Международный день лесов (ООН),
- Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации,
- Международный день Навруз (ООН),
- Международный день театра кукол,
- День посадки деревьев в Бельгии, Италии, Португалии.
Памятные даты 21 марта, годовщины и события
В 1846 году бельгийский изготовитель духовых инструментов Адольф Сакс получил патент на саксофон.
В 1908 году Анри Фарман стал первым пассажиром аэроплана, управляемым Леоном Делагранжем.
В 1910 году в Одессе прошли первые публичные полеты летчика М. Ефимова на «Фармане-IV».
В 1922 году в Лондоне начал функционировать вокзал Ватерлоо.
В 1923 году доктор Роже в Париже назвал курение полезным для здоровья «из-за антибактериальных свойств никотина».
В 2006 году Джек Дорси основал социальную сеть «Твиттер».
Кто родился 21 марта
21 марта родились английские актеры Тимоти Далтон, Гэри Олдмен.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Вербоносица
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 21 марта
Если дома не убрано, наведите порядок, чтобы привлечь счастье.
Аисты начинают готовить гнезда, к скорому теплу.
Нельзя браться за серьезные дела, ведь они не принесут удовлетворения и успеха.
Лучше не строить далеких планов, поскольку все может пойти наперекосяк.
Именинники:
- Афанасий, Дементий, Лазарь.
Напомним,