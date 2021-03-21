21 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

21 марта 2021 00:10 Алла Лысак
21 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
21 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

21 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

21 марта является 80 днем года, до конца года осталось 284 дня.

Какой праздник 21 марта 2021?          

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    Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО),
  • Международный день лесов (ООН),
  • Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации,
  • Международный день Навруз (ООН),
  • Международный день театра кукол,
  • День посадки деревьев в Бельгии, Италии, Португалии.

Памятные даты 21 марта, годовщины и события 

В 1846 году бельгийский изготовитель духовых инструментов Адольф Сакс получил патент на саксофон.

В 1908 году Анри Фарман стал первым пассажиром аэроплана, управляемым Леоном Делагранжем.

В 1910 году в Одессе прошли первые публичные полеты летчика М. Ефимова на «Фармане-IV». 

В 1922 году в Лондоне начал функционировать вокзал Ватерлоо.

В 1923 году доктор Роже в Париже назвал курение полезным для здоровья «из-за антибактериальных свойств никотина». 

В 2006 году Джек Дорси основал социальную сеть «Твиттер».

21 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 21 марта

21 марта родились английские актеры Тимоти Далтон, Гэри Олдмен.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Вербоносица

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки считали, что в этот день верба имеет волшебные свойства. Каждая семья ставила в доме вербу с пушистыми котиками. Однако сажать вербу сегодня категорически запрещено, это приведет к несчастью.

Приметы на 21 марта

Если дома не убрано, наведите порядок, чтобы привлечь счастье.

Аисты начинают готовить гнезда, к скорому теплу.

Нельзя браться за серьезные дела, ведь они не принесут удовлетворения и успеха.

Лучше не строить далеких планов, поскольку все может пойти наперекосяк.

Именинники: 

  •  Афанасий, Дементий, Лазарь.

21 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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