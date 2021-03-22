22 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
22 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
22 марта является 81 днем года, до конца года осталось 283 дня.
Какой праздник 22 марта 2021?
- Международный день таксиста,
- Международный день Балтийского моря.
Памятные даты 22 марта, годовщины и события
В 1675 году король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче.
В 1772 году в Англии объявляют рабство незаконным.
В 1841 году в США выдают патент на производство крахмала.
В 1874 году в США впервые играют в большой теннис.
В 1895 году в Париже впервые публично продемонстрировали кинофильм, это была работа братьев Люмьер Выход рабочих из фабрики.
В 1904 году в лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире публикуется цветная фотография.
В 1935 году Персия официально стала называться Ираном.
Кто родился 22 марта
22 марта родились актриса Риз Уизерспун, американская певица Стефани Миллз.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День памяти сорока севастийских мучеников.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 22 марта
Осадки символизируют сухое лето без длительных ливней и дождей.
Тепло на сорок святых прогнозирует еще 40 дней тепла.
Когда облачно и мороз, то скоро будет тепло и можно сеять.
Какая погода на Сорок святых, такая будет и в Петровку.
Дружно тает снег – к активному наводнения и буйных трав.
Именинники:
- Акакий, Афанасий, Валент, Валерий, Гай, Евтух, Илья, Иван, Ираклий, Кирилл, Клавдий, Леонтий, Николай, Александр, Северин, Тарас, Феофил (Теофил).
Напомним,