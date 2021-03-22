22 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

22 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

22 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

22 марта является 81 днем года, до конца года осталось 283 дня.

Какой праздник 22 марта 2021?

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Международный день таксиста,

Международный день Балтийского моря.

Памятные даты 22 марта, годовщины и события

В 1675 году король Англии Карл II основывает Королевскую обсерваторию в Гринвиче.

В 1772 году в Англии объявляют рабство незаконным.

В 1841 году в США выдают патент на производство крахмала.

В 1874 году в США впервые играют в большой теннис.

В 1895 году в Париже впервые публично продемонстрировали кинофильм, это была работа братьев Люмьер Выход рабочих из фабрики.

В 1904 году в лондонской газете Illustrated Mirror впервые в мире публикуется цветная фотография.

В 1935 году Персия официально стала называться Ираном.

22 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 22 марта

22 марта родились актриса Риз Уизерспун, американская певица Стефани Миллз.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День памяти сорока севастийских мучеников.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 22 марта

В день сорока святых под запретом уборка жилья, нельзя одалживать деньги, злиться и сквернословить. Старайтесь провести день в спокойствии.

Осадки символизируют сухое лето без длительных ливней и дождей.

Тепло на сорок святых прогнозирует еще 40 дней тепла.

Когда облачно и мороз, то скоро будет тепло и можно сеять.

Какая погода на Сорок святых, такая будет и в Петровку.

Дружно тает снег – к активному наводнения и буйных трав.

Именинники:

Акакий, Афанасий, Валент, Валерий, Гай, Евтух, Илья, Иван, Ираклий, Кирилл, Клавдий, Леонтий, Николай, Александр, Северин, Тарас, Феофил (Теофил).

22 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,