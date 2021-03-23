23 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
23 марта является 82 днем года, до конца года осталось 283 дня.
Какой праздник 23 марта 2021?
- Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства.
Памятные даты 23 марта, годовщины и события
В 1841 году Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье, случилось это в Лондоне.
В 1848 году Венгрия объявила, что больше не зависит от Австрии и является отдельным государством.
В 1928 году Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.
В 1956 году на карте появилась первая исламская республика под названием Пакистан.
Кто родился 23 марта
23 марта родились английский музыкант Деймон Албарн, ученый-ракетостроитель Вернер фон Браун.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Василисы и Кондрата
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 23 марта
Журавли прилетели, к теплой весне.
Если холодный ветер дует, зима еще долго продержится.
Гроза 23 марта символизирует богатый урожай.
Вокруг Луны видны круги – пойдет дождь.
Именинники:
- Галина, Виктор, Павел, Ника, Анастасия и Василиса.
Напомним,