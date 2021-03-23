23 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

23 марта 2021 00:10 Алла Лысак
23 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
23 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

23 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

23 марта является 82 днем года, до конца года осталось 283 дня.

Какой праздник 23 марта 2021?          

Памятные даты 23 марта, годовщины и события 

В 1841 году Ричард Биэрд открыл первое в Европе фотоателье, случилось это в Лондоне.

В 1848 году Венгрия объявила, что больше не зависит от Австрии и является отдельным государством.

В 1928 году Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.

В 1956 году на карте появилась первая исламская республика под названием Пакистан. 

23 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 23 марта

23 марта родились английский музыкант Деймон Албарн, ученый-ракетостроитель Вернер фон Браун.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Василисы и Кондрата

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В народе Василису считали повелительницей весенних вод. Наши предки верили, что она знала тайну, как избежать паводков. Поэтому в этот день крестьяне молились и обращались к ней за помощью, чтобы уберегла от большой воды и подтоплений. 

Приметы на 23 марта

Журавли прилетели, к теплой весне.

Если холодный ветер дует, зима еще долго продержится.

Гроза 23 марта символизирует богатый урожай.

Вокруг Луны видны круги – пойдет дождь.

Именинники: 

  • Галина, Виктор, Павел, Ника, Анастасия и Василиса.

23 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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