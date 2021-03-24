24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 марта 2021 00:10 Алла Лысак
24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

24 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 марта является 83 днем года, до конца года осталось 282 дня.

Какой праздник 24 марта 2021?          

Памятные даты 24 марта, годовщины и события 

В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил патент на паровоз.

В 1882 году в Берлине немецкий ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза.

В 1898 году продан первый американский автомобиль. Модель Уинстон стала собственностью Роберта Эллисона за 1000 долларов.

В 1918 году Центральная Рада сделала украинский язык государственным. 

В 1955 году в США установили первую морскую нефтяную вышку.

24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 24 марта

24 марта родились шоумен Александр Педан, украинская певица Гайтана.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Софрония и Ефима.

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
День называли птичьим, поскольку 24 марта перелетные птицы возвращаются домой. 

Наши предки старались услышать кукушку, к деньгам!

Желательно избегать любых хирургических вмешательств. 

Приметы на 24 марта

Порывистый и холодный ветер в этот день символизирует прохладную весну.

В марте идет дождь, к неурожайному году.

Все птицы прилетели практически в одно и то же время – на похолодание.

Именинники: 

  • Софрония и Ефима. Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим и Иван.

24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

23 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Праздники

23 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Какие ресницы в тренде в 2021 году
Lifestyle

Какие ресницы в тренде в 2021 году
Лунный гороскоп на 24 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 марта 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка
МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK