24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
24 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
24 марта является 83 днем года, до конца года осталось 282 дня.
Какой праздник 24 марта 2021?
Памятные даты 24 марта, годовщины и события
В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил патент на паровоз.
В 1882 году в Берлине немецкий ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза.
В 1898 году продан первый американский автомобиль. Модель Уинстон стала собственностью Роберта Эллисона за 1000 долларов.
В 1918 году Центральная Рада сделала украинский язык государственным.
В 1955 году в США установили первую морскую нефтяную вышку.
Кто родился 24 марта
24 марта родились шоумен Александр Педан, украинская певица Гайтана.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Софрония и Ефима.
Что сегодня можно и нельзя делать
Наши предки старались услышать кукушку, к деньгам!
Желательно избегать любых хирургических вмешательств.
Приметы на 24 марта
Порывистый и холодный ветер в этот день символизирует прохладную весну.
В марте идет дождь, к неурожайному году.
Все птицы прилетели практически в одно и то же время – на похолодание.
Именинники:
- Софрония и Ефима. Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим и Иван.
Напомним,