24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

24 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

24 марта является 83 днем года, до конца года осталось 282 дня.

Какой праздник 24 марта 2021?

Памятные даты 24 марта, годовщины и события

В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил патент на паровоз.

В 1882 году в Берлине немецкий ученый Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза.

В 1898 году продан первый американский автомобиль. Модель Уинстон стала собственностью Роберта Эллисона за 1000 долларов.

В 1918 году Центральная Рада сделала украинский язык государственным.

В 1955 году в США установили первую морскую нефтяную вышку.

24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 24 марта

24 марта родились шоумен Александр Педан, украинская певица Гайтана.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Софрония и Ефима.

Что сегодня можно и нельзя делать

День называли птичьим, поскольку 24 марта перелетные птицы возвращаются домой.

Наши предки старались услышать кукушку, к деньгам!

Желательно избегать любых хирургических вмешательств.

Приметы на 24 марта

Порывистый и холодный ветер в этот день символизирует прохладную весну.

В марте идет дождь, к неурожайному году.

Все птицы прилетели практически в одно и то же время – на похолодание.

Именинники:

Софрония и Ефима. Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим и Иван.

24 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,