25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
25 марта является 84 днем года, до конца года остался 281 день.
Какой праздник 25 марта 2021?
- День солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести,
- День спортивного кино,
- День службы безопасности Украины,
- День независимости Греции.
Памятные даты 25 марта, годовщины и события
В 1802 году Франция, Испания, Батавская республика подписали Амьенский мирный договор с Англией.
В 1807 году появилась первая в мире железная дорога с регулярным пассажирским движением в Великобритании.
В 1815 году создана антифранцузская коалиция №7 при участии России, Великобритании, Австрии и Прусии.
В 2002 году ученые обнаружили причину развития эпилепсии, за нее отвечает ген.
Кто родился 25 марта
25 марта родились сэр Элтон Джон, украинский боксер Владимир Кличко.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День преподобного Феофана Исповедника
Что сегодня можно и нельзя делать
Даже злые мысли могут принести вред.
Приметы на 25 марта
Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек – его можно использовать в качестве оберега от любого зла.
При этом гнездо надо оставить целым, разорять его – большой грех.
Лед тонет, а не тает, к тяжелому году.
Деревья еще покрыты инеем, значит, лето будет дождливым.
Именинники:
- Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.
Напомним,