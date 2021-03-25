25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

25 марта 2021 00:10 Алла Лысак
25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

25 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

25 марта является 84 днем года, до конца года остался 281 день.

Какой праздник 25 марта 2021?          

Памятные даты 25 марта, годовщины и события 

В 1802 году Франция, Испания, Батавская республика подписали Амьенский мирный договор с Англией. 

В 1807 году появилась первая в мире железная дорога с регулярным пассажирским движением в Великобритании.

В 1815 году создана антифранцузская коалиция №7 при участии России, Великобритании, Австрии и Прусии.

В 2002 году ученые обнаружили причину развития эпилепсии, за нее отвечает ген. 

25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 25 марта

25 марта родились  сэр Элтон Джон, украинский боксер Владимир Кличко.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День преподобного Феофана Исповедника

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки старались в этот день не ругаться и не сквернословить.

Даже злые мысли могут принести вред. 

Приметы на 25 марта

Если в этот день найти в ласточкином гнезде мелкий камешек – его можно использовать в качестве оберега от любого зла.

При этом гнездо надо оставить целым, разорять его – большой грех.

Лед тонет, а не тает, к тяжелому году.

Деревья еще покрыты инеем, значит, лето будет дождливым. 

Именинники: 

  • Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Ян.

25 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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