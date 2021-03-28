28 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
28 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
28 марта является 87 днем года, до конца года осталось 278 дней.
Какой праздник 28 марта 2021?
- День рождения «отца педагогики» Яна Амоса Коменского в Чехии,
- День освобождения тибетцев от крепостного рабства.
Памятные даты 28 марта, годовщины и события
В 1891 году прошел первый в истории чемпионат мира по тяжелой атлетике.
В 1910 году в Марселе в воздух поднялся гидроплан.
В 1917 году Михаил Грушевский взял на себя руководство во время заседания Центральной Рады.
В 1935 году в Канаде радиорекламу перестали транслировать по воскресеньям.
Кто родился 28 марта
28 марта родились советский писатель Максим Горький, американская певица Леди Гага.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Александров день
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 28 марта
Если жаворонок прилетел, к теплу.
В Александров день нельзя мыть голову.
Если день пасмурный, будет ненастье.
Именинники:
- Александр, Трофим, Юлиан.
Напомним,