28 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

28 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 марта является 87 днем года, до конца года осталось 278 дней.

Какой праздник 28 марта 2021?

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День рождения «отца педагогики» Яна Амоса Коменского в Чехии,

День освобождения тибетцев от крепостного рабства.

Памятные даты 28 марта, годовщины и события

В 1891 году прошел первый в истории чемпионат мира по тяжелой атлетике.

В 1910 году в Марселе в воздух поднялся гидроплан.

В 1917 году Михаил Грушевский взял на себя руководство во время заседания Центральной Рады.

В 1935 году в Канаде радиорекламу перестали транслировать по воскресеньям.

28 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 28 марта

28 марта родились советский писатель Максим Горький, американская певица Леди Гага.

Какой сегодня церковный и народный праздник

Александров день

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 28 марта

В Александров день не принято выбрасывать мусор или перебирать вещи. Наши предки старались быть экономными, чтобы в дальнейшем удача была на их стороне в делах.

Если жаворонок прилетел, к теплу.

В Александров день нельзя мыть голову.

Если день пасмурный, будет ненастье.

Именинники:

Александр, Трофим, Юлиан.

28 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,