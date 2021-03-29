29 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

29 марта 2021 00:20 Алла Лысак
29 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

29 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

29 марта является 88 днем года, до конца года осталось 277 дней.

Какой праздник 29 марта 2021?          

Памятные даты 29 марта, годовщины и события 

В 1795 году немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

В 1848 году река Ниагара замерзла из-за сильных морозов, Ниагарский водопад остановился на 30 часов.

В 1867 году принят Североамериканский акт, которым создана Канада — федеративный британский доминион.

В 1886 году Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием Кока-кола.

29 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 29 марта

29 марта родились французский актер Кристофер Ламберт, американская актриса Лара Флинн Бойл.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • памяти святого великомученика Саввы Ермопольского

Что сегодня можно и нельзя делать 

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В этот день наши предки старались простить и отпустить старые обиды. Не следует проявлять гордыню, старайтесь вести себя великодушно с людьми, которые этого заслуживают. 

Ссориться нельзя, давать деньги в долг не стоит (долго будете ждать возвращения), а встречи в этот день могут быть судьбоносными. 

Приметы на 29 марта

Если в этот день тепло, то такая погода сохранится в ближайшие дни.

Перелетные птицы кружат, к потеплению. 

Именинники: 

  •  Александр, Трофим, Юлиан.

29 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

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