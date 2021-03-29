29 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
29 марта — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
29 марта является 88 днем года, до конца года осталось 277 дней.
Какой праздник 29 марта 2021?
- День молодежи в Китайской республике (другое название — Тайвань).
Памятные даты 29 марта, годовщины и события
В 1795 году немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.
В 1848 году река Ниагара замерзла из-за сильных морозов, Ниагарский водопад остановился на 30 часов.
В 1867 году принят Североамериканский акт, которым создана Канада — федеративный британский доминион.
В 1886 году Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием Кока-кола.
Кто родился 29 марта
29 марта родились французский актер Кристофер Ламберт, американская актриса Лара Флинн Бойл.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- памяти святого великомученика Саввы Ермопольского
Что сегодня можно и нельзя делать
Ссориться нельзя, давать деньги в долг не стоит (долго будете ждать возвращения), а встречи в этот день могут быть судьбоносными.
Приметы на 29 марта
Если в этот день тепло, то такая погода сохранится в ближайшие дни.
Перелетные птицы кружат, к потеплению.
Именинники:
- Александр, Трофим, Юлиан.
Напомним,