4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

4 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 апреля является 94 днем года, до конца года остался 271 день.

Какой праздник 4 апреля 2021?

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Всемирный День Интернета,

День веб-мастера (неофициальный).

Памятные даты 4 апреля, годовщины и события

В 1297 году Папа римский передал Корсику и Сардинию во владение короля Арагона.

В 1581 году бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие. В рыцари его посвятила сама королева Елизавета I на борту судна «Пеликан».

В 1850 году Лос-Анджелес (США) получил статус города.

В 1973 году в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра.

В 1983 состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер».

4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 4 апреля

4 апреля родились французский художник Пьер Поль Прюдон, актер Роберт Дауни мл.

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Что сегодня можно и нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день нельзя из дома выносить мусор, чтобы не навлечь на семью беду. Под запретом стирка (существовало поверье, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом проникала нечистая сила).

Не стоит есть много мяса.

Приметы на 4 апреля

Если на небе синие тучки, будет дождь.

Снег 4 апреля прогнозирует небогатый урожай.

Именинники:

Василиса, Василий, Сергей, Клавдий, Таисия, Аглая, Полина, Дарья, София.

4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,