4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

4 апреля 2021 00:30 Алла Лысак
4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
pixabay.com

4 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

4 апреля является 94 днем года, до конца года остался 271 день.

Какой праздник 4 апреля 2021?          

Памятные даты 4 апреля, годовщины и события 

В 1297 году Папа римский передал Корсику и Сардинию во владение короля Арагона.

В 1581 году бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие. В рыцари его посвятила сама королева Елизавета I на борту судна «Пеликан».

В 1850 году Лос-Анджелес (США) получил статус города. 

В 1973 году в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра.

В 1983 состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер».

4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Кто родился 4 апреля

4 апреля родились французский художник Пьер Поль Прюдон, актер Роберт Дауни мл.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  •  Исидора Севильского

Что сегодня можно и нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Наши предки верили, что в этот день нельзя из дома выносить мусор, чтобы не навлечь на семью беду. Под запретом стирка (существовало поверье, что с помощью вывешенных во дворе вещей в дом проникала нечистая сила).

Не стоит есть много мяса. 

Приметы на 4 апреля

Если на небе синие тучки, будет дождь.

Снег 4 апреля прогнозирует небогатый урожай. 

Именинники: 

  • Василиса, Василий, Сергей, Клавдий, Таисия, Аглая, Полина, Дарья, София.

4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

3 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

3 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Страстная пятница 2021 у католиков: запреты и основные традиции
Праздники

Страстная пятница 2021 у католиков: запреты и основные традиции
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 4 апреля 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 01.04.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 02.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK