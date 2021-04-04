4 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
4 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
4 апреля является 94 днем года, до конца года остался 271 день.
Какой праздник 4 апреля 2021?
- Всемирный День Интернета,
- День веб-мастера (неофициальный).
Памятные даты 4 апреля, годовщины и события
В 1297 году Папа римский передал Корсику и Сардинию во владение короля Арагона.
В 1581 году бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие. В рыцари его посвятила сама королева Елизавета I на борту судна «Пеликан».
В 1850 году Лос-Анджелес (США) получил статус города.
В 1973 году в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра.
В 1983 состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер».
Кто родился 4 апреля
4 апреля родились французский художник Пьер Поль Прюдон, актер Роберт Дауни мл.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Исидора Севильского
Что сегодня можно и нельзя делать
Не стоит есть много мяса.
Приметы на 4 апреля
Если на небе синие тучки, будет дождь.
Снег 4 апреля прогнозирует небогатый урожай.
Именинники:
- Василиса, Василий, Сергей, Клавдий, Таисия, Аглая, Полина, Дарья, София.
Напомним,