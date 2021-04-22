Что надо говорить в Вербное воскресенье
В Вербное воскресение освященная в храме верба обладает целебными свойствами.
Что надо делать с вербой в Вербное воскресенье
Одну веточку желательно высадить на огороде.
Чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на пользу.
Обычай бить вербой человека изначально был шутливым наказанием для тех, кто не пошел в церковь в этот день.
Наши предки били этого человека веточками, приговаривая:
Не я бью, верба бьет,
Пасха не далечко, красное яечко!
Как правильно бить человека вербой
В наши дни вербой обязательно бьют близких, используя определенные слова. Этот ритуал стал способом попросить у бога здоровья для родных.
Будь большой, как верба,
А богатый, как земля!
Не я б'ю — верба б'є! за тиждень — Великдень, недалечко — червоне яєчко.
Не вмирай, не вмирай. — Великодня дожидай!
Использованную вербу ни в коем случае нельзя выбрасывать, поставьте ее около икон или в другом укромном месте, чтобы она была символом счастья и здоровья весь год, до следующего Вербного воскресенья. С наступающим праздником!
Напомним,