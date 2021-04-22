Что надо говорить в Вербное воскресенье

22 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Что надо говорить в Вербное воскресенье
Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой
pixabay.com

В Вербное воскресение освященная в храме верба обладает целебными свойствами.

Что надо делать с вербой в Вербное воскресенье 

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С вечера субботы в храмах проходят церковные богослужения, на которые верующие приходят с веточками верби. Особенно активно их освящают в воскресенье утром. Согласно народным обычаям, с вербой в этот день можно провести несколько ритуалов.

Одну веточку желательно высадить на огороде. 

Чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на пользу.

Обычай бить вербой человека изначально был шутливым наказанием для тех, кто не пошел в церковь в этот день.

Наши предки били этого человека веточками, приговаривая:

Не я бью, верба бьет,
Пасха не далечко, красное яечко!

Как правильно бить человека вербой

В наши дни вербой обязательно бьют близких, используя определенные слова. Этот ритуал стал способом попросить у бога здоровья для родных.

Будь большой, как верба,
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А здоровый, как вода,
А богатый, как земля!

Не я б'ю — верба б'є! за тиждень — Великдень, недалечко — червоне яєчко.

Не вмирай, не вмирай. — Великодня дожидай!

Использованную вербу ни в коем случае нельзя выбрасывать, поставьте ее около икон или в другом укромном месте, чтобы она была символом счастья и здоровья весь год, до следующего Вербного воскресенья. С наступающим праздником!

Напомним,

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