ТОП-7 главных запретов Вербного воскресенья 2021, которые нельзя нарушать
В 2021 году Вербное воскресенья православные христиане отметят 25 апреля.
Вербное воскресенье — это праздник, который не имеет постоянной даты.
Ежегодно он отмечается в шестое воскресенье Великого поста и ровно за одну неделю до светлой Пасхи.
Что отмечают в Вербное воскресенье
В Вербное воскресенье верующие вспоминают, как Иисус Христос вошел в Иерусалим.
Встречали Иисуса с надеждами и любопытством, ведь до этого о чудесном воскрешении праведного Лазаря, что осуществил спаситель, уже пошли слухи. В город Иисус въехал на осле, люди осыпали дорогу пальмовыми ветвями.
Поскольку в Украине пальмы не растут, этот символ заменили вербой.
Традиции Вербного воскресенья
Верба символизирует жизнь и добродетель.
Каждый человек может пойти в храм, чтобы освятить вербу, богослужения начинаются вечером в субботу и продолжаются в воскресенье.
Что нельзя делать на Вербное воскресенье
1. Перенесите уборку в доме и бытовые дела на другой день, чтобы не накликать на себя беду.
2. Физический труд находится под запретом.
3. В Вербное воскресенье необходимо быть в мире с собой и окружающими, запрещены ссоры, крики, сквернословие, злость.
4. Наши предки считали, что в праздничное воскресенье нежелательно девушкам делать сложные прически и заплетать косы.
6. Не выбрасывайте старые веточки вербы, которые простояли у вас весь год.
Их необходимо осторожно сжечь, ведь за 12 месяцев в доме они накопили много негативной энергетики.
7. Домашние животные должны быть в доме с вами.
Напомним,