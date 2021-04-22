ТОП-7 главных запретов Вербного воскресенья 2021, которые нельзя нарушать

22 апреля 2021 09:50 Алла Лысак
ТОП-7 главных запретов Вербного воскресенья 2021, которые нельзя нарушать
7 главных запретов Вербного воскресенья, которые нельзя нарушать
pixabay.com

В 2021 году Вербное воскресенья православные христиане отметят 25 апреля.

Вербное воскресенье — это праздник, который не имеет постоянной даты.

Ежегодно он отмечается в шестое воскресенье Великого поста и ровно за одну неделю до светлой Пасхи. 

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Почему этот праздник так важен для верующих, что он означает и какие запреты нельзя нарушать, читайте в нашем материале.

Что отмечают в Вербное воскресенье 

В Вербное воскресенье верующие вспоминают, как Иисус Христос вошел в Иерусалим. 

Встречали Иисуса с надеждами и любопытством, ведь до этого о чудесном воскрешении праведного Лазаря, что осуществил спаситель, уже пошли слухи. В город Иисус въехал на осле, люди осыпали дорогу пальмовыми ветвями.

Поскольку в Украине пальмы не растут, этот символ заменили вербой. 

7 главных запретов Вербного воскресенья, которые нельзя нарушать / pixabay.com

Традиции Вербного воскресенья

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За несколько дней до праздника принято срезать три веточки вербы и ставить их в доме/квартире, чтобы распустились.

Верба символизирует жизнь и добродетель. 

Каждый человек может пойти в храм, чтобы освятить вербу, богослужения начинаются вечером в субботу и продолжаются в воскресенье.

Что нельзя делать на Вербное воскресенье

1. Перенесите уборку в доме и бытовые дела на другой день, чтобы не накликать на себя беду.

2. Физический труд находится под запретом.

3. В Вербное воскресенье необходимо быть в мире с собой и окружающими, запрещены ссоры, крики, сквернословие, злость.

4. Наши предки считали, что в праздничное воскресенье нежелательно девушкам делать сложные прически и заплетать косы.

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5. Не рекомендуем в праздник посещать публичные заведения, громко веселиться, пить алкоголь, Вербное воскресенье считается тихим, семейным и душевным торжеством.

6. Не выбрасывайте старые веточки вербы, которые простояли у вас весь год.

Их необходимо осторожно сжечь, ведь за 12 месяцев в доме они накопили много негативной энергетики.

7. Домашние животные должны быть в доме с вами.

7 главных запретов Вербного воскресенья, которые нельзя нарушать / pixabay.com

Напомним,

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