Выходные и праздники в мае 2021 года в Украине

28 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Выходные и праздники в мае 2021 года в Украине
Выходные и праздники в мае 2021 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в мае 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

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Май будет богат как на государственные, так и на неофициальные праздники!

Выходные в мае 2021 в Украине  

В мае 2021 году нас ожидает сразу 13 выходных дней, количество рабочих дней сократится до 18, а дополнительные выходные мы получим 3,4 и 10 мая, сообщается в календаре официальных праздников на сайте Верховной Рады.

Длинные выходные украинцы отгуляют на старте месяца, с 1 мая, субботы, и по 4 мая, вторник, включительно. 

Еще три выходных подряд запланированы в связи с Днем победы.

Профессиональные праздники в мае 2021 

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    1 мая - День труда,
  • 2 мая  - Пасха,
  • 3 мая  - Всемирный день свободы печати (прессы),
  • 7 мая - День радио,
  • 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны,
  • 8 мая - Международный день Красного Креста,
  • 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный),
  • 12 мая - Всемирный день медицинских сестер,
  • 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки,
  • 16 мая - Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа,
  • 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества,
  • 18 мая - Международный день музеев,
  • 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами,
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    20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога,
  • 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития,
  • 22 мая - Международный день биологического разнообразия,
  • 24 мая - День славянской письменности и культуры,
  • 25 мая - День филолога,
  • 29 мая - Международный день миротворцев ООН, 
  • 30 мая - День Киева,
  • 31 мая - Всемирный день без табака.

Напомним,

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