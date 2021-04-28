Выходные и праздники в мае 2021 года в Украине

Выходные и праздники в мае 2021 года в Украине

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в мае 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

Выходные в мае 2021 в Украине

Май будет богат как на государственные, так и на неофициальные праздники!

В мае 2021 году нас ожидает сразу 13 выходных дней, количество рабочих дней сократится до 18, а дополнительные выходные мы получим 3,4 и 10 мая, сообщается в календаре официальных праздников на сайте Верховной Рады.

Длинные выходные украинцы отгуляют на старте месяца, с 1 мая, субботы, и по 4 мая, вторник, включительно.

Еще три выходных подряд запланированы в связи с Днем победы.

Профессиональные праздники в мае 2021

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2 мая - Пасха,

3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы),

7 мая - День радио,

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны,

8 мая - Международный день Красного Креста,

9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный),

12 мая - Всемирный день медицинских сестер,

15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки,

16 мая - Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа,

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества,

18 мая - Международный день музеев,

19 мая - Международный день борьбы с гепатитами,

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21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития,

22 мая - Международный день биологического разнообразия,

24 мая - День славянской письменности и культуры,

25 мая - День филолога,

29 мая - Международный день миротворцев ООН,

30 мая - День Киева,

31 мая - Всемирный день без табака.

Напомним,