Выходные и праздники в мае 2021 года в Украине
Рассказываем, какие праздники Украина отметит в мае 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.
Выходные в мае 2021 в Украине
В мае 2021 году нас ожидает сразу 13 выходных дней, количество рабочих дней сократится до 18, а дополнительные выходные мы получим 3,4 и 10 мая, сообщается в календаре официальных праздников на сайте Верховной Рады.
Длинные выходные украинцы отгуляют на старте месяца, с 1 мая, субботы, и по 4 мая, вторник, включительно.
Еще три выходных подряд запланированы в связи с Днем победы.
Профессиональные праздники в мае 2021
- 2 мая - Пасха,
- 3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы),
- 7 мая - День радио,
- 8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны,
- 8 мая - Международный день Красного Креста,
- 9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный),
- 12 мая - Всемирный день медицинских сестер,
- 15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки,
- 16 мая - Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа,
- 17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества,
- 18 мая - Международный день музеев,
- 19 мая - Международный день борьбы с гепатитами,
- 21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития,
- 22 мая - Международный день биологического разнообразия,
- 24 мая - День славянской письменности и культуры,
- 25 мая - День филолога,
- 29 мая - Международный день миротворцев ООН,
- 30 мая - День Киева,
- 31 мая - Всемирный день без табака.
Напомним,