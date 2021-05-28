Когда Международный день защиты детей

В первый день лета, когда начинаются долгожданные школьные каникулы и отпускной сезон, Украина празднует детский день!

Международный день защиты детей

Международный день защиты детей ежегодно празднуется в первый день лета, 1 июня!

Международный день защиты детей имеет очень длительную историю и считается одним из самых старых праздников.

Решение о его проведении приняли в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.

Почему праздник утвердили именно в эту дату, сведений нет.

По одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня.

У Международного дня детей есть флаг.

На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

Международный день защиты детей — это напоминание о том, что каждый несовершеннолетний гражданин имеет право расти в свободном и демократичном обществе, где взрослые будут заботиться о нем.

Напомним,