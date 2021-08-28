Поздравления с Третьим Спасом 2021

29 августа украинцы празднуют Третий Спас, поздравления для родных и близких можете подобрать в нашеи материале.

Желаю щелкать, как орешки Все испытания судьбы.Желаю в ежедневной спешкеНе забывать свои мечты.Желаю урожай богатыйСобрать из добрых своих дел,Улыбок, дружеских объятий,Ведь Спас Ореховый приспел.

***

Если хлебом кормят вас —

На пороге Третий Спас,

Хлебный Спас, Ореховый.

Пусть придёт с успехами,

Щедрым урожаем,

Всем, чего желаем.

В каждый дом пусть принесёт

Радости на целый год.

***

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным.

Любви, веры и взаимопонимания.

***

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!



Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щёлкать, как белочка орешки.

Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

***

Хлебный спас — светлый праздник. Праздник неба, чистой воды и хлеба. Пусть здоровье будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости.

***

Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за Вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек Вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

***

Я поздравляю с Хлебным Спасом!

Сегодня праздник-каравай,

Друзья, желаю вам скорее

Собрать богатый урожай.

Пусть будет в доме все в достатке,

Пусть будет счастье, мир и лад,

И ангелов улыбки сладки,

Когда с небес на вас глядят!

Живите радостно, достойно,

Дай Бог вам крепкого здоровья!

***

Праздник светлый, православный,Он зовется «Третий Спас».Защищает Бог исправноДа заботится о вас.Радуйтесь вы урожаю,А с души гоните грех.Вера ваша будет, знаю,Очень крепкой, как орех.Квас готовьте, хлеб пеките,Радость в сердце вы впустите.Усмиряя нрав, живите.

***

С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни.

Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом,

Пускай будет жизнь ваша краше,

Чтоб желания все исполнялись,

И мечты в явь воплощались.



Чтоб здоровье не подводило,

Озарили вас улыбками милыми,

Чтоб гармония в доме жила,

Всегда хватало добра и тепла.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой.

Желаю здравия и долгих лет жизни.

Напомним,