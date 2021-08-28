Поздравления с Третьим Спасом 2021
29 августа украинцы празднуют Третий Спас, поздравления для родных и близких можете подобрать в нашеи материале.
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
***
Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
***
В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным.
Любви, веры и взаимопонимания.
***
Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щёлкать, как белочка орешки.
Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.
***
Хлебный спас — светлый праздник. Праздник неба, чистой воды и хлеба. Пусть здоровье будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости.
***
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
***
Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!
***
Он зовется «Третий Спас».
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.
Квас готовьте, хлеб пеките,
Радость в сердце вы впустите.
Усмиряя нрав, живите.
***
С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни.
Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!
***
Поздравляю с Ореховым Спасом,
Пускай будет жизнь ваша краше,
Чтоб желания все исполнялись,
И мечты в явь воплощались.
Чтоб здоровье не подводило,
Озарили вас улыбками милыми,
Чтоб гармония в доме жила,
Всегда хватало добра и тепла.
***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой.
Желаю здравия и долгих лет жизни.
Напомним,