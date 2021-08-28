Поздравления с Третьим Спасом 2021

28 августа 2021 11:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Поздравления с Третьим Спасом 2021
Поздравления с Ореховым спасом 2021 в стихах и прозе
pixabay.com

29 августа украинцы празднуют Третий Спас, поздравления для родных и близких можете подобрать в нашеи материале.

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Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел, 
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.

***

Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.

***

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным.

Любви, веры и взаимопонимания.

***

Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щёлкать, как белочка орешки.

Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и тёплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

***

Хлебный спас — светлый праздник. Праздник неба, чистой воды и хлеба. Пусть здоровье будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости.

***

Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!

***

Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!

***

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Праздник светлый, православный,
Он зовется «Третий Спас».
Защищает Бог исправно
Да заботится о вас.
Радуйтесь вы урожаю,
А с души гоните грех.
Вера ваша будет, знаю,
Очень крепкой, как орех.
Квас готовьте, хлеб пеките,
Радость в сердце вы впустите.
Усмиряя нрав, живите.

***

С Третьим Ореховым Спасом! Пусть Всевышний и ангелы берегут тебя от бед и невзгод! Пусть впереди будет много долгих и счастливых лет жизни.

Крепкой тебе веры, чистоты мыслей и взаимопонимания!

***

Поздравляю с Ореховым Спасом,
Пускай будет жизнь ваша краше,
Чтоб желания все исполнялись,
И мечты в явь воплощались.

Чтоб здоровье не подводило,
Озарили вас улыбками милыми,
Чтоб гармония в доме жила,
Всегда хватало добра и тепла.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть Господь всегда спасает от бед и лиха, пусть ангел твой никогда не покинет тебя, пусть твоя семья укрыта будет от зависти и злобы прочной оболочкой из душевной доброты, взаимной любви, заботы, верности и благополучия, как укрыт орех своей скорлупой.

Желаю здравия и долгих лет жизни.

Напомним,

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