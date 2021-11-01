День студента-2021: дата, традиции

Ежегодно Международный день студентов празднуется 17 ноября, в этом году дата выпадает на среду.

В середине ноября наступит Международный день студентов.

Несмотря на современные традиции веселиться и отрываться в День студентов, этот праздник имеет очень серьезные предпосылки для своего появления.

Во времена второй мировой войны в оккупированной нацистами Праге студенты и преподаватели провели демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства.

Во время разгона немецкими оккупантами демонстрации студент-медик Ян Оплетал получил смертельное огнестрельное ранение и умер 11 ноября.

Похороны Яна Оплетала переросли в очередную акцию протеста. 17 ноября 1939 года более 1200 студентов Чехословакии было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили.

В память об этой молодежи спустя два года,на Международной встрече студентов, боровшихся против нацизма, был провозглашен День студентов.

В Украине День студента приобрел официальный статус согласно указу президента от 16 июня 1999 года.

Конечно, сегодня этот день воспринимается совсем иначе.

Напомним,