День студента-2021: дата, традиции
Ежегодно Международный день студентов празднуется 17 ноября, в этом году дата выпадает на среду.
В середине ноября наступит Международный день студентов.
Во времена второй мировой войны в оккупированной нацистами Праге студенты и преподаватели провели демонстрацию в честь годовщины образования Чехословацкого государства.
Во время разгона немецкими оккупантами демонстрации студент-медик Ян Оплетал получил смертельное огнестрельное ранение и умер 11 ноября.
Похороны Яна Оплетала переросли в очередную акцию протеста. 17 ноября 1939 года более 1200 студентов Чехословакии было арестовано и помещено в концлагерь, часть из них казнили.
В Украине День студента приобрел официальный статус согласно указу президента от 16 июня 1999 года.
Конечно, сегодня этот день воспринимается совсем иначе.
Напомним,