Рождественский пост 2021-2022: дата, сколько длится и что под запретом

30 ноября 2021 16:15 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Рождественский пост 2021-2022: дата, сколько длится и что под запретом
Рождественский пост 2021-2022: дата, сколько длится и что под запретом
pixabay.com

Рассказываем, когда начинается Рождественский пост в 2021 году!

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Рождественский пост имеет традиционное начало, после дня в честь святого Апостола Филиппа, 27 ноября. Ограничения в питании следовало внедрять уже в субботу, 28 ноября. Однако присоединиться к посту, чувствуя такую необходимость, можно и позже. 

Сколько длится Рождественский пост

Рождественский пост — это 40 дней строгих ограничений, столько же Иисус Христос находился в пустыне. 

Содержание поста следует расценивать как подготовку души (прежде всего) и тела к празднику. Таким длительным воздержанием мы напоминаем себе, что является христианами, должны воздерживаться от эгоизма, лени и других страстей. Держа тело в посте, мы учимся сдерживать деструктивные желания и страсти. 

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост

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Рождественский пост не так суров, как Великий. Разрешено употреблять рыбу. Единственное строгое правило согласно церковному уставу (Типикону) – это воздержание от мяса, молочных продуктов и яиц.

Новогодний стол – не исключение. Он готовится согласно календарю поста. Вместо мясных блюд можно приготовить блюда из соевых продуктов, а к кашам или картофелю добавить свежие овощи, листья салата и вкусные соления.

Напомним,

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