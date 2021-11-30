Рождественский пост 2021-2022: дата, сколько длится и что под запретом
Рассказываем, когда начинается Рождественский пост в 2021 году!
Сколько длится Рождественский пост
Рождественский пост — это 40 дней строгих ограничений, столько же Иисус Христос находился в пустыне.
Содержание поста следует расценивать как подготовку души (прежде всего) и тела к празднику. Таким длительным воздержанием мы напоминаем себе, что является христианами, должны воздерживаться от эгоизма, лени и других страстей. Держа тело в посте, мы учимся сдерживать деструктивные желания и страсти.
Что можно и нельзя есть в Рождественский пост
Новогодний стол – не исключение. Он готовится согласно календарю поста. Вместо мясных блюд можно приготовить блюда из соевых продуктов, а к кашам или картофелю добавить свежие овощи, листья салата и вкусные соления.
Напомним,