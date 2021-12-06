День святого Николая 2021: когда отмечают, будет ли выходной

6 декабря 2021 16:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

День святого Николая 2021: когда отмечают, будет ли выходной
День святого Николая 2021: когда отмечают, будет ли выходной
pixabay.com

День святого Николая ежегодно отмечается 19 декабря!

День святого Николая имеет постоянную дату, в этом году 19 декабря попадает на воскресенье, поэтому родители могут с легкостью устроить культурную программу детям или провести с ними время дома.

Читайте такжеВыходные и праздники в декабре 2021 года в Украине
Святой Николай считается защитником обездоленных, нуждающихся, заключенных, воинов, путешественников и больных, а также заступником всех детей. Самая главная традиция Дня Николая — это презенты самым маленьким членам семьи.

Их родители традиционно кладут под подушку, если ребенок вел себя весь год хорошо.

Несмотря на широкое распространение традиций праздника и его популярность, в Украине день Николая не является выходным, поэтому переноса на понедельник дополнительного дня отдыха не следует.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

День святого Николая праздники праздник

Материалы по теме

Новый год 2022: с кем встретить год Водяного тигра, а кого лучше не приглашать
Тренды

Новый год 2022: с кем встретить год Водяного тигра, а кого лучше не приглашать
Рождественский пост 2021-2022: дата, сколько длится и что под запретом
Праздники

Рождественский пост 2021-2022: дата, сколько длится и что под запретом
Выходные и праздники в декабре 2021 года в Украине
Праздники

Выходные и праздники в декабре 2021 года в Украине
Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнутся проблемы с 6 декабря
Гороскопы

Глоба назвал знаки Зодиака, у которых начнутся проблемы с 6 декабря

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями

Ученые открыли две новые группы крови: проверьте, не являетесь ли вы их носителями
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK