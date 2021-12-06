День святого Николая 2021: когда отмечают, будет ли выходной
День святого Николая ежегодно отмечается 19 декабря!
День святого Николая имеет постоянную дату, в этом году 19 декабря попадает на воскресенье, поэтому родители могут с легкостью устроить культурную программу детям или провести с ними время дома.
Их родители традиционно кладут под подушку, если ребенок вел себя весь год хорошо.
Несмотря на широкое распространение традиций праздника и его популярность, в Украине день Николая не является выходным, поэтому переноса на понедельник дополнительного дня отдыха не следует.
Напомним,
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