День святого Николая 2021: когда отмечают, будет ли выходной

День святого Николая 2021: когда отмечают, будет ли выходной

День святого Николая ежегодно отмечается 19 декабря!

День святого Николая имеет постоянную дату, в этом году 19 декабря попадает на воскресенье, поэтому родители могут с легкостью устроить культурную программу детям или провести с ними время дома.

Святой Николай считаетсянуждающихся, заключенных, воинов, путешественников и больных, а такжеСамая главная традиция Дня Николая — это презенты самым маленьким членам семьи.

Их родители традиционно кладут под подушку, если ребенок вел себя весь год хорошо.

Несмотря на широкое распространение традиций праздника и его популярность, в Украине день Николая не является выходным, поэтому переноса на понедельник дополнительного дня отдыха не следует.

Напомним,